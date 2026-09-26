Ko avto menedžerji menjajo tabore: od Iacocce in Lópeza do De Mea in Zellmerja

Ta teden je v avtomobilskem svetu odmevala novica, da bo prvi človek znamke Škoda Klaus Zellmer od prihodnje jeseni vodil podjetje Volvo Cars. Gre za odmeven prestop, saj je Škoda uspešen del koncerna Volkswagen, avtomobilski Volvo pa potrebuje novega šefa. To ni prvi takšen prestop v avtomobilski industriji. A najprej k aktualnemu trenutku. Devetinpetdesetletni Klaus Zellmer Škodo zapušča po tem, ko je postala pravzaprav najuspešnejši del koncerna Volkswagen. Nekoč nizkocenovna znamka je danes polnokrven tekmec Volkswagna in drugih množičnih proizvajalcev. Zellmer je tri desetletja deloval v koncernu VW, najprej pri Porscheju, pa pri matičnem VW in nato pri Škodi, ki je lani dosegla rekordno prodajo, letos je prav tako rasla, zelo dobro prodajajo tudi električne avtomobile. Volvo Cars ...