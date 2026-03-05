  • Delo mediji d.o.o.
    Avtomobilno

    Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

    Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
    Jaecoo 5 FOTO: Jaecoo
    Galerija
    Jaecoo 5 FOTO: Jaecoo
    Naročnik oglasne vsebine je Jaecoo
    5. 3. 2026 | 10:46
    5. 3. 2026 | 10:54
    4:24
    A+A-

    Novakovi štejejo pet članov: on, ona, dva otroka – in zlati prinašalec, ki jih zvesto spremlja na vseh potovanjih. Zato je bilo ob nakupu novega avtomobila jasno, da mora biti v njem dovolj prostora za vse. Tako je v njihovo življenje vstopil Jaecoo 5 (J5), kompaktni SUV, ki je hitro postal nepogrešljiv del družinske dinamike.

    Jaecoo 5 FOTO: Jaecoo
    Jaecoo 5 FOTO: Jaecoo

    Jutra, ko se vse začne hkrati

    Njuna jutra so energična. Otroka iščeta šolske copate, pes kroži okoli vrat, kot da je glavni organizator odprave, on preverja urnik sestankov, ona pa usklajuje popoldanske aktivnosti. V takem ritmu šteje vsaka podrobnost. Prostorna kabina J5 omogoča, da ima vsak svoj prostor – tudi štirinožni član družine. Prtljažnik zlahka sprejme športno opremo, torbe in pasjo opremo; z zlaganjem zadnjih sedežev ga lahko še dodatno povečamo. K njuni odločitvi za Jaecoo 5 je pripomogla tudi cena: bencinska različica se začne pri 24.990 evrih ob O&J financiranju, električna pa stane po odšteti subvenciji od 22.990 evrov naprej.

    Jaecoo 5 FOTO: Jaecoo
    Jaecoo 5 FOTO: Jaecoo

    Avtomobil, ki razume življenje s psom

    Zlati prinašalec je velik, energičen pes, ki rad raziskuje in po vsakem izletu prinese s seboj nekaj narave – blato, pesek ali mokro dlako. Prav zato je Jaecoo 5 zasnovan tudi z mislijo na hišne ljubljenčke. Njegovi sedeži z antibakterijsko zaščito in certifikatom TÜV SÜD so odporni proti praskam ter enostavni za čiščenje, poleg tega manj zadržujejo dlake in neprijetne vonjave. To pomeni manj skrbi po daljšem sprehodu ali izletu v naravo.

    Jaecoo 5 FOTO: Jaecoo
    Jaecoo 5 FOTO: Jaecoo

    Napreden filtracijski sistem zraka skrbi za svežino v kabini, klimatska naprava pa samodejno uravnava temperaturo, da je vožnja prijetna za vse – tudi za psa, ki pogosto uživa v vlogi pozornega opazovalca skozi zadnje steklo.

    Tehnologija, ki podpira družinski tempo

    Sodobne družine, kot so Novakovi, so aktivne, zato so pomembne tudi zmogljivosti avtomobila. Jaecoo 5 je na voljo v več pogonskih različicah, ki omogočajo izbiro glede na življenjski slog.

    Hibridna različica SHS-H s skupno močjo 224 konjskih moči (165 kW) do stotice pospeši v 7,9 sekunde, ob kombinirani porabi 5,3 litra na 100 kilometrov pa omogoča do 925 kilometrov dosega.

    Bencinski motor s 147 konjskimi močmi (108 kW) ponuja preverjeno ravnovesje med zmogljivostjo in ekonomičnostjo, električna različica EV pa z močjo 211 KM (155 kW) in dosegom do 402 kilometra (po standardu WLTP) prinaša tiho in brezizpustno mobilnost.

    Jaecoo 5 FOTO: Jaecoo
    Jaecoo 5 FOTO: Jaecoo

    Vikendi, ko pride do izraza prava narava

    Ko se delovni teden konča, se njihova zgodba preseli na cesto. Včasih proti hribom, drugič proti morju, pogosto pa preprosto na gozdno pot zunaj mesta. Otroka na zadnjih sedežih razpravljata o naslednji dogodivščini, pes nestrpno opazuje pokrajino, on in ona pa končno nekoliko upočasnita tempo. Takrat Jaecoo 5 pokaže svojo pravo vrednost – stabilno vožnjo, napredne varnostne sisteme in udobje, ki dolgim kilometrom odvzame napor.

    Več kot avtomobil

    Za to mlado družino je Jaecoo 5 prostor, kjer se začnejo izleti, kjer nastajajo pogovori in kjer se zbirajo spomini. Je avtomobil, ki razume, da življenje ni vedno popolno – včasih je blatno, glasno in polno pasje dlake. In prav zato tudi toliko bolj pristno.

    Jaecoo 5 FOTO: Jaecoo
    Jaecoo 5 FOTO: Jaecoo

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji, d. o. o.

     

    Novice  |  Svet
    Vračanje s kriznih žarišč

    Evakuacije Slovencev spremlja tudi Sova, na poti še četrto letalo

    Tri skupine slovenskih potnikov so se vrnile s kriznih žarišč. Opoldne na letališču Brnik pričakujejo še tretjo skupino.
    Simona Bandur 4. 3. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Washington trdi, da so preprečili poskus atentata Irana na Trumpa

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    4. 3. 2026 | 06:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    V živo:      V živo: Rusija: ZDA in Izrael skušata Arabce potegniti v vojno

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    5. 3. 2026 | 06:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Trump je copata sionistov

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o ameriško-izraelskem napadu na Iran in o notranji politiki.
    4. 3. 2026 | 16:48
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    4. 3. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

    Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
    5. 3. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
    5. 3. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    3. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Paradoks: več zdravnikov, a skoraj 140.000 ljudi brez osebnega (videokomentar)

    V predvolilnih soočenjih poslušamo ogromno številk, ki pa jih vsak interpretira tako, kot mu najbolj koristi, pogosto tudi brez razumevanja konteksta.
    Barbara Hočevar 5. 3. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Danes praznujemo prvi nacionalni dan branja

    Z različnimi dogoki po državi bomo v ospredje postavili branje kot vrednoto in se poklonili posameznikom, ki ga promovirajo.
    Dejan Kotnik 5. 3. 2026 | 11:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Posledice ujme

    Elektro Maribor s posebnim naslovom za prijavo poškodb na omrežju

    Na elektronski naslov lahko prebivalci sporočijo podatke o morebitnih posledicah ujme, kot so poškodbe na priključkih, viseči ali poškodovani vodi ...
    5. 3. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Goriška brda

    Brici sporočajo: Od repa do glave bo »svinjsko dober kolinarični festival«

    V gradu Dobrovo v Goriških brdih bodo 14. in 15 marca uživali v dobrotah kolin na novem kulinaričnem festivalu.
    Rok Tamše 5. 3. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Japonskemu komercialnemu podjetju spodletela še tretja izstrelitev

    Kairos, 18-metrska raketa na trdo gorivo, je imela na krovu pet eksperimentalnih satelitov.
    5. 3. 2026 | 11:25
    Preberite več
