Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

Novakovi štejejo pet članov: on, ona, dva otroka – in zlati prinašalec, ki jih zvesto spremlja na vseh potovanjih. Zato je bilo ob nakupu novega avtomobila jasno, da mora biti v njem dovolj prostora za vse. Tako je v njihovo življenje vstopil Jaecoo 5 (J5), kompaktni SUV, ki je hitro postal nepogrešljiv del družinske dinamike.

Jaecoo 5 FOTO: Jaecoo

Jutra, ko se vse začne hkrati

Njuna jutra so energična. Otroka iščeta šolske copate, pes kroži okoli vrat, kot da je glavni organizator odprave, on preverja urnik sestankov, ona pa usklajuje popoldanske aktivnosti. V takem ritmu šteje vsaka podrobnost. Prostorna kabina J5 omogoča, da ima vsak svoj prostor – tudi štirinožni član družine. Prtljažnik zlahka sprejme športno opremo, torbe in pasjo opremo; z zlaganjem zadnjih sedežev ga lahko še dodatno povečamo. K njuni odločitvi za Jaecoo 5 je pripomogla tudi cena: bencinska različica se začne pri 24.990 evrih ob O&J financiranju, električna pa stane po odšteti subvenciji od 22.990 evrov naprej.

Jaecoo 5 FOTO: Jaecoo

Avtomobil, ki razume življenje s psom

Zlati prinašalec je velik, energičen pes, ki rad raziskuje in po vsakem izletu prinese s seboj nekaj narave – blato, pesek ali mokro dlako. Prav zato je Jaecoo 5 zasnovan tudi z mislijo na hišne ljubljenčke. Njegovi sedeži z antibakterijsko zaščito in certifikatom TÜV SÜD so odporni proti praskam ter enostavni za čiščenje, poleg tega manj zadržujejo dlake in neprijetne vonjave. To pomeni manj skrbi po daljšem sprehodu ali izletu v naravo.

Jaecoo 5 FOTO: Jaecoo

Napreden filtracijski sistem zraka skrbi za svežino v kabini, klimatska naprava pa samodejno uravnava temperaturo, da je vožnja prijetna za vse – tudi za psa, ki pogosto uživa v vlogi pozornega opazovalca skozi zadnje steklo.

Tehnologija, ki podpira družinski tempo

Sodobne družine, kot so Novakovi, so aktivne, zato so pomembne tudi zmogljivosti avtomobila. Jaecoo 5 je na voljo v več pogonskih različicah, ki omogočajo izbiro glede na življenjski slog.

Hibridna različica SHS-H s skupno močjo 224 konjskih moči (165 kW) do stotice pospeši v 7,9 sekunde, ob kombinirani porabi 5,3 litra na 100 kilometrov pa omogoča do 925 kilometrov dosega.

Bencinski motor s 147 konjskimi močmi (108 kW) ponuja preverjeno ravnovesje med zmogljivostjo in ekonomičnostjo, električna različica EV pa z močjo 211 KM (155 kW) in dosegom do 402 kilometra (po standardu WLTP) prinaša tiho in brezizpustno mobilnost.

Jaecoo 5 FOTO: Jaecoo

Vikendi, ko pride do izraza prava narava

Ko se delovni teden konča, se njihova zgodba preseli na cesto. Včasih proti hribom, drugič proti morju, pogosto pa preprosto na gozdno pot zunaj mesta. Otroka na zadnjih sedežih razpravljata o naslednji dogodivščini, pes nestrpno opazuje pokrajino, on in ona pa končno nekoliko upočasnita tempo. Takrat Jaecoo 5 pokaže svojo pravo vrednost – stabilno vožnjo, napredne varnostne sisteme in udobje, ki dolgim kilometrom odvzame napor.

Več kot avtomobil

Za to mlado družino je Jaecoo 5 prostor, kjer se začnejo izleti, kjer nastajajo pogovori in kjer se zbirajo spomini. Je avtomobil, ki razume, da življenje ni vedno popolno – včasih je blatno, glasno in polno pasje dlake. In prav zato tudi toliko bolj pristno.

Jaecoo 5 FOTO: Jaecoo

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji, d. o. o.