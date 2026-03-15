Ko gre za uvoz rabljenih, Audi, BMW, Mercedes presegajo prodajo novih

Pri iskanju avtomobilov, ki nos novi, klasični pogon seveda prevladuje, a ljudje že bolj povprašujejotudi po električnih avtomobilih

Avtomobili se ne kupujejo le novi. Veliko se proda rabljenih, med temi jih veliko pride iz uvoza. V tem pogledu so že vrsto let najbolj množični nemški avtomobili. Dizelski pogon v tem primeru, drugače kot še pred nekaj leti, ni več absoluten, a ga je še precej. Zanimivo pa je, da se prodajajo tudi rabljeni električni, prav tako iz uvoza. Zanimanje zanje je večje kot še pred kakim letom. Potem ko se je v pokoronskem obdobju uvoz rabljenih količinsko močno povečal in se v nekem trenutku približal prodaji novih, se je v preteklem letu ta trend umiril. Vendar je bilo uvoženih rabljenih vozil še vedno zelo veliko. Konkretno, po podatkih analitične družbe Ardi Int. je bilo lani prodanih novih 53 tisoč, uvoženih rabljenih pa 37 tisoč. V letošnjih prvih dveh mesecih je bilo prodanih nekaj manj ...