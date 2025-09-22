  • Delo d.o.o.
    Avtomobilno

    Električna ford puma nima velike baterije, a v mestu tudi nima velike porabe

    Znani križanec, ki je zdaj na voljo tudi na električni pogon, je v nekaterih načini vožnje zelo varčen.
    Ford puma na elektriko izstopa z majhno porabo, predvsem v mestu. FOTO: Gašper Boncelj
    Galerija
    Ford puma na elektriko izstopa z majhno porabo, predvsem v mestu. FOTO: Gašper Boncelj
    Gašper Boncelj
    22. 9. 2025 | 05:00
    A+A-

    Zgodba Fordove pume je svojska. Medtem ko so njihovi dosedanji osebni električni modeli, mustang mach-e, explorer in capri, posvečeni izključno temu pogonu, je s pumo drugače. Ta sicer dokaj priljubljeni model so lani v novi izvedbi najprej predstavili z bencinskim in hibridnim pogonom, z nekaj zamika pa tudi s povsem električnim. To je trenutno najmanjši in po ceni najbolj dosegljiv električni avtomobil te znamke. Je pa tudi najbolj varčen, še posebej v mestu, v tem pogledu mu lahko zavidajo celo tekmeci drugih znamk.

    Puma s 4,2 metra dolžine sodi med manjše avtomobile, slogovno v električni izvedbi ni bistveno drugačna od osnovnega modela, da ima drugačen pogon, pa vendarle hitro spoznamo po zaprti sprednji maski, ki povzema slog večjega električnega mustanga mach-e. Baterijski sklop je v dnu vozila, puma gen e je tudi malce manj oddaljena od tal kot klasično gnana puma, 13 namesto 16 centimetrov, kar je ob vožnji po kakem razdrapanem kolovozu le dobro vedeti.

    V električni pumi voznik in sovoznik sedita zelo dobro, sedežev ni treba kaj dosti nastavljati. Sicer otipate kak trši kos plastike, tudi neposrečenega sloga svetlečega klavirskega laka je nekaj, drugi materiali in izvedba pa so delovali kvalitetno. Všeč mi je izvedba zvočnika avdionaprave na vrhu armaturne plošče; drugače kot v bencinski pumi je na sredini med sprednjima sedežema več odlagalnih površin; priročen je prostor za polnjenje pametnega telefona, ki pa se je tam vsaj v mojem primeru zelo segreval.

    Velik volanski obroč, na katerega pa se kar navadite. FOTO: Gašper Boncelj
    Velik volanski obroč, na katerega pa se kar navadite. FOTO: Gašper Boncelj

    Morebitna potnika zadaj morata biti manjša ali pa bosta malce stiskala zobe, tudi ni kake prilagodljivosti druge klopi, pogrešam vzdolžni pomik in nastavljanje kota naslonjala. Prtljažnik je lepše presenečenje: je prostoren, pod dvojnim dnom pa je tako imenovani giga box še precej večji kot v izvedbi s klasičnim pogonom. Ko ga odprete, se pokrov tega spodnjega dela lepo zatakne. Še en prtljažnik, na primer za kabel, je pod sprednjim pokrovom.

    Volan je nenavadno velik, ob prvem stiku z rokami se zdi prezajeten, a sem se ga med vožnjo hitro navadil in me ni več motil. Za njim je kar velik zaslon s potovalnimi informacijami, ki ga upravljamo z dovolj oprijemljivimi tipkami na volanskem obroču. Na sredini armaturne plošče je še en precej zajeten ekran, tega upravljamo na dotik, nad čimer sicer nisem navdušen, a je pregleden in se na dotike dobro odziva. Meniji so dovolj logični, toda slovenski jezik bi puma vendarle morala imeti, pa ga žal nima.

    ℹ Ford puma gen e premium

    Zastopnik: Summit Motors, Ljubljana

    Cena: 32.128 evrov (testni model 36.000 evrov)

    Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen

    Menjalnik je urejen z ročico ob volanskem obroču, upravlja se smiselno, le tipka L za močnejšo rekuperacijo ob popuščenem pedalu za plin je nameščena meni nerodno. Dobro je, da ko izberemo vozni program, tudi po zagonu na novo, vozilo ostane v njem, sam sem uporabljal skoraj izključno ekonomičnega, saj je avtomobil tudi z njim poskočen. Je pa v tem programu, če hočete na primer pospešiti, pedal za plin na koncu treba pritisniti močneje. Motor, ki žene sprednji kolesi, ima sicer moč 124 kW, z mesta do 100 km/h avto pospeši v 8 sekundah, največja hitrost je 160 km/h.

    Sprednji prtljažnik je pripraven za kak polnilni kabel. FOTO: Gašper Boncelj
    Sprednji prtljažnik je pripraven za kak polnilni kabel. FOTO: Gašper Boncelj
    V dvojnem dnu zadnjega prtljažnika je veliko prostora. FOTO: Gašper Boncelj
    V dvojnem dnu zadnjega prtljažnika je veliko prostora. FOTO: Gašper Boncelj
    Vožnja z električno pumo je ugodna. Nimam nobenih pripomb na volanski mehanizem, tudi ne na podvozje, oboje pa je kar pričakovano, saj je imel evropski Ford v tem pogledu v svojih modelih vselej visoke standarde. Še posebej dobro, čvrsto in tiho deluje vzmetenje.

    Seveda lahko potovalni računalnik kaj prikaže tudi bolj približno, toda v električni pumi se mi je pri kratkih mestnih vožnjah kar nekajkrat izpisala poraba, manjša od 10 kWh/100 km, včasih celo le 8 ali samo 6 kWh. Vreme je bilo ugodno, ne več zelo vroče, a tudi hladno še ne, pa vseeno: prvič sem imel v kakem električnem avtomobilu prav pri mestni vožnji najmanjšo porabo. No, podobno vrednost je mogoče z umirjeno vožnjo doseči po magistralni cesti, seveda je avtomobil nekoliko bolj žejen na avtocesti, tja do 15 kWh/100 km. Na splošno pa je bila poraba pohvalna.

    Avtomobil je v nasprotju z izključno električnim in večjim explorerjem pač le električna izvedba že znanega modela. FOTO: Gašper Boncelj
    Avtomobil je v nasprotju z izključno električnim in večjim explorerjem pač le električna izvedba že znanega modela. FOTO: Gašper Boncelj

    Puma nima posebej velike baterije (43 kWh), zato kljub varčnosti le ne moremo računati na zelo velik doseg. Polni se, kot vsi tekmeci, na različne načine, najhitreje na enosmernem toku, kjer se je baterija po podatkih hitre polnilnice polnila s povprečno močjo 80 kW, od 12 do 80 odstotkov je to trajalo 21 minut. Precej solidno. Da takšno polnjenje ni prav poceni, je druga zgodba.

    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Stojan Petrič, gospodarstvenik

    Stojan Petrič: Največji posel Kolektorja je propadel zaradi hišne preiskave

    S Stojanom Petričem smo se pogovarjali o stanju v medijih, o pravnomočni oprostilni sodbi ter gospodarskem razvoju Slovenije in Evrope.
    Bojan Budja, Janez Tomažič 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Derbi na Otoku

    Navijači imajo dovolj »idiota«, Šeško razdvaja javnost

    Navijači Chelseaja so po porazu z 1:2 besni na vratarja Roberta Sancheza, ki je bil izključen na začetku tekme. Ocene videnega pri Benjaminu Šešku močno nihajo.
    21. 9. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Tuji
    Demografija

    Svetovna populacija se krči mnogo hitreje od napovedi

    Celotna stopnja rodnosti upada že stoletja, večinoma iz pozitivnih razlogov. Nižji vrhunec prebivalstva od pričakovanega pa ima ogromne posledice za človeštvo.
    The Economist 21. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vseživljenjski MS Office 2021 za samo 31 EUR in Windows 11 za 13 EUR na Keysoff

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri v energetiki

    Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...

    Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Reševanje »blokovskih« izzivov pred kurilno sezono

    Pri ogrevalnih sistemih je pomembna njihova optimizacija in različne rešitve, kot so stanovanjske toplotne postaje.
    Miran Varga 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora izvoznikom

    Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu

    V Spiritu poudarjajo pomembnost krepitve prepoznavnosti Slovenije kot zelenega in inovativnega gospodarstva.
    Milka Bizovičar 19. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    SIQ sodeluje z večino največjih slovenskih izvoznikov

    V zadnjih petih letih so sodelovali z več kot 3100 strankami iz Slovenije.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Gospodarstvo  |  Novice
    Profil

    Kitajci ohranili ključe algoritma, ki obvladuje svet

    Madridski dogovor je preprečil prepoved tiktoka v ZDA, a ključni algoritem ostaja v kitajskih rokah, kar odpira nova vprašanja o prihodnjem vplivu.
    Žan Urbanija 22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Na preizkusu

    Električna ford puma nima velike baterije, a v mestu tudi nima velike porabe

    Znani križanec, ki je zdaj na voljo tudi na električni pogon, je v nekaterih načini vožnje zelo varčen.
    Gašper Boncelj 22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
