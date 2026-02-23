Kaj lahko storijo sosedi, ko je sosedova polnilnica ovira

Pogosto slišimo, da je električne avtomobile smiselno imeti, predvsem če jih lahko polnimo doma ali na delovnem mestu. Vendar stvari niso tako enostavne, postavitev polnilnice je v mestu lahko težava za koga v bližini.

V naših mestih je parkiranje ob naraščajočem številu vozil vse težje, razmere pa niso nič lažje, ko govorimo o polnilni infrastrukturi za električne avtomobile. Na parkiriščih blokov in večstanovanjskih stavb za zdaj večinoma ni možnosti takšnega polnjenja, stanovalci se kvečjemu ukvarjajo s tem, kje in ali bodo sploh lahko parkirali. Vendar so težave tudi drugačne.