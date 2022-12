Ko motocikle pospravimo v garažo

Primorski motoristi imajo po svoje srečo, saj se lahko, če jim jo le burja ne zagode preveč, vozijo skoraj celo leto. Drugače pa je v drugih delih Slovenije, kjer zima bolj pokaže zobe, in takrat je bolje, da motocikle pospravimo v garažo in počakamo na prve spomladanske dni. Po drugi strani so v zimske pnevmatike obuti skuterji kos tudi vožnji v zimskih razmerah. Nenazadnje se s takimi skuterji vozijo poštarji. Dodajmo še, da zakonodaja za motorna kolesa ne predvideva zimske opreme.

Nekoč so bili kolesa in motocikli osnovno prevozno sredstvo ne glede na letni čas, po razvoju sodobne elektronike so današnji motocikli varnejši od svojih prednikov. Ali to velja tudi pozimi, smo vprašali Vojka Safrana, inštruktorja varne vožnje in nosilca programov varne vožnje za motoriste v centru varne vožnje AMZS na Vranskem. V poslabšanih voznih razmerah, nam je odgovoril, je zaviranje z zavornim sistemom ABS​, s katerim morajo biti od leta 2017 serijsko opremljena vsa motorna kolesa s prostornino nad 125 kubičnih centimetrov, bistveno lažje in bolj varno. »Zelo priporočljiv je tudi sistem, ki preprečuje zdrs pogonskega kolesa (običajno ga označuje kratica TCS). V poslabšanih voznih razmerah se lahko pogonsko kolo pri pospeševanju hitro zavrti v prazno in vozniku povzroči veliko nevšečnosti,« pravi Safran in dodaja: »Tehnološko gledano so motorna kolesa precej varnejša, ne smemo pa pozabiti, da imajo tudi precej več moči, kar zahteva od voznika več znanja, občutka za vožnjo, predvsem pa strpnosti. Pričakujemo lahko, da bo pozimi na cestah največ ravno motornih koles s prostornino motorja do 125 kubičnih centimetrov, ki ne bodo opremljena z najnovejšo varnostno tehnologijo. Tudi razvoj pnevmatik je močno napredoval. Motoristi imajo bogato izbiro, glede na potrebe in tip motornega kolesa.«

Zimske pnevmatike za skuterje

Za skuterje so na voljo celo prave zimske pnevmatike z oznako M+S, ki so izdelane iz podobne gumene mešanice kot avtomobilske pnevmatike in imajo po tekalni površini zimske lamele. »Zimske pnevmatike so za zimski čas primernejše, vožnja pa bo varnejša in prijetnejša. Malo za šalo, veliko pa zares: tudi pozimi naši zvesti pismonoše dostavljajo pošto na svojih motociklih in sami lahko preverite, kakšna je videti zimska pnevmatika,« pravi Safran.

Inštruktor varne vožnje pri AMZS in izkušen motorist Vojko Safran vožnjo motocikla v prometu v zimskih razmerah odsvetuje. Foto AMZS

Priprava na zimovanje

Kot še poudarja, ne smemo pozabiti, da ima motorno kolo ne glede na varnostna pomagala samo dve kolesi in za dve bančni kartici stika s podlago. »Vožnja po snegu s primernim motorjem v primernem okolju je lahko zelo zabavna in celo dober trening. Toda vožnjo z običajnim motorjem, ki ima klasične pnevmatike, v prometu odsvetujemo, saj se prej ali slej lahko slabo konča. Tudi poledica je zelo neprijetna za vožnjo z motorjem. Zavedati se moramo, da že v običajnih okoliščinah drugi udeleženci v prometu motorista hitro spregledajo, pozimi pa je velikokrat slaba vidljivost, kar vse samo še poslabša,« sklene Safran.

Če smo se odločili, da motocikla v mrzlih in mokrih mesecih ne bomo vozili, pa bi radi, da nas bo po zimskem spanju pričakal v dobri formi, ga najprej skrbno očistimo in posušimo. Vse kromirane dele namažemo ali nabrizgamo s protikorozivnim sprejem, gumirane pa je najbolje namazati z glicerinom ali primernim sredstvom za zaščito gumiranih delov. Bočnic pnevmatik raje ne mažimo, saj sredstvo lahko pride na kotalno površino, kar pa povzroči slabši oprijem pnevmatike. Namažemo še vse gibljive dele, ročke sklopke, stopalke zavor in podobno. Pri vodno hlajenih motorjih preverimo raven hladilne tekočine. Ne pozabimo očistiti in namazati pogonske verige.

Da bo spomladi motor vžgal, ga pozimi občasno priklopimo na polnilnik akumulatorja. FOTO: BMW

Za pnevmatike je najbolje, da motocikel prezimuje s kolesi, dvignjenimi od tal. FOTO: BMW

Da se pnevmatike ne bodo poškodovale, je najbolje, da motocikel prezimuje s kolesi, dvignjenimi od tal. Za to potrebujemo posebna stojala, ki so na voljo v specializiranih trgovinah. Če takšen dvig ni možen, ga postavimo vsaj na glavno stojalo, kar bo razbremenilo pnevmatike. Če nimamo glavnega stojala, pa je priporočljivo, da enkrat na teden malo obrnemo kolesi.

Skrbno z akumulatorjem

Motoristi se spomladi najpogosteje srečujejo s težavico, da motorno kolo zaradi opešanega akumulatorja ne zažene. Motocikel, predvsem tisti novejšega letnika, namreč tudi v mirovanju porablja energijo iz akumulatorja – sicer zanemarljivo, a če stoji več mesecev, bo akumulator izgubil toliko energije, da ne bo več zagnal motorja. Da ne bomo na začetku prihodnje motoristične sezone slabe volje, poskrbimo za zimsko nego akumulatorja. Tega lahko odklopimo, odstranimo z motocikla in damo v suh in topel prostor ter ga občasno priključimo na polnilnik akumulatorjev. Lahko pa ga pustimo na motociklu in ga občasno polnimo z namenskim polnilnikom.

Po naših izkušnjah se splača investirati v »pametni« polnilnik akumulatorja, ki bo preprečil prenapolnjenje in omogočil vzdrževanje napetosti čez celo zimo – takšen polnilnik je lahko stalno priključen na motor. Serviserji motociklov še svetujejo, da motor med zimovanjem občasno zaženemo. Morda bomo ob občasnem zagonu lažje pričakali naslednjo sezono.

Bencin natočimo do vrha

Pred zimovanjem se motoristi pogosto sprašujejo, ali naj posodo z gorivom napolnijo do vrha ali morda celoten sistem celo izpraznijo. In kakšna težava je staranje goriva. Strokovnjaki pravijo, da nekajmesečno mirovanje ne bi smelo privesti do bistvenih sprememb v gorivu, ki bi spomladi zahtevale posebne ukrepe za ponovni zagon. Svetujejo še, da motocikel prezimi s polno posodo za gorivo, s čimer med drugim preprečimo pretirano nabiranje kondenzirane vlage v njej, ki lahko škodljivo vpliva na delovanje vbrizgalnega sistema.