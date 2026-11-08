Ko se avtomobil polni s 300 kilovati

BMW je z Neue Klasse, novim razredom, svoje avtomobile zastavil povsem na novo. Najprej z električnim športnim terencem iX3. Tega so premierno na trg poslali v baterijsko najbolj zmogljivi izvedbi, zdaj pa je dosegljiv tudi z malce manjšo, a še vedno zajetno baterijo. Že na prvi pogled je BMW iX3 avtomobil, ki pri tej znamki prinaša nekaj zelo novega. Čeprav ni prav majhen (v dolžino meri 478 centimetrov), pa z zunanjim linijami v ta del trga prinaša nekakšno lahkotnost, še posebej v primerjavi z bavarskimi športnimi terenci zadnjih let, ki so oblikovno delovali grozeče agresivno. Morda iX3 ne bo vsakomur všeč, meni je vsekakor blizu, zlasti ker nikjer ni več kroma. Tudi v notranjosti iX3 piše novo zgodbo. Sredinski zaslon je še tu, a je oblikovan svojsko, vendarle ni prevelik in je ...