Ko se baterija skoraj povsem napolni v šestih minutah in pol

Kar navajeni smo že, da vodilni kitajski proizvajalci ne skoparijo z napovedmi o baterijski tehniki. Ni presenetljivo, da je podjetje CATL (Contemporary Amperex Technology Limited) svoj tehnični dan pripravilo ravno pred začetkom velike avtomobilske razstave v Pekingu, tam so napovedali nove izboljšave. Gre za nadaljevanje tekme, v kateri je v ospredju še BYD.

Kot je dejal tehnični šef Catla Wu Kai, se baterije s katodo iz litij-železovega fosfata (LFP) bližajo meji najvišje možne energijske gostote, zato se je v nadaljnjem razvoju bolje osredotočiti na ekstremno hitro polnjenje. Podjetje trdi, da se nova generacija njihove baterije te vrste, shenxing, od 10 do 90 odstotkov napolni v šestih minutah in pol.

Catl tako odgovarja na nedavno predstavitev glavnega tekmeca BYD (Build Your Dreams), ki z baterijo blade 2.0 (prav tako LFP) s tržnim imenom flash charging omogoča, da polnjenje od 10 do 70 odstotkov baterije traja pet minut. Obe podjetji trdita, da je tudi v mrazu polnjenje le malce počasnejše.