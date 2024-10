Ko se staknejo duše živih in umrlih Inuitov

V nadaljevanju preberite:

Baker Lake v samem geografskem središču Kanade je eno večjih mest v najbolj severni kanadski provinci Nunavut, a šteje le dva tisoč prebivalcev. Med domačini, ki naju sprejmejo v svoj krog, spoznava 23-letnega fanta po imenu Luke. Za svoja leta je izkušen lovec in lov je ena glavnih dejavnosti, ki njegovemu življenju dajejo smisel.

Nekoliko bolj jugovzhodno, v Chesterfield Inletu, obmorskem zaselku, ki ima le 400 prebivalcev in je dostopen samo z letalom, se je pri 73 letih s štirikolesnikom smrtno ponesrečil Mark Papak. Ko se je nesreča zgodila, je bilo premrzlo, da bi ga pokopali, zato njegovo truplo več mesecev leži v majhni leseni mrtvašnici ob zasneženem pokopališču.

V zgodbah, le dveh izmed mnogih na Arktiki, kamor sva se za eno leto podala snemat dokumentarni film o Inuitih, je glavna tema inuitsko verovanje. Na površju je res videti, da so Inuiti (poznamo jih tudi pod imenom Eskimi) v zadnjih nekaj stoletjih opustili šamanizem in animizem in sprejeli krščanstvo – katolicizem, anglikanizem, binkoštništvo, toda vera v duhove je zaradi njihove tisočletja dolge zgodovine še vedno globoko zakoreninjena v njihovih nazorih in doživljanju sveta.