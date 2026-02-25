Ko znižaš ceno avta za 41 odstotkov ali hibrid kot »trojanski konj«

Kitajski električni in hibridni prvak BYD, ki se bo kmalu pojavil tudi pri nas, poskuša z agresivnim pristopom doseči višje evropske prodajne številke. Posebej naj največjem trgu, v Nemčiji, kjer so cene nekaterih njihovih modelov ob upoštevanju nedavno uvedene državne subvencije nižje tudi do 41 odstotkov.

Ob tem se še spomnimo besed evropske predsednik BYD Stelle Li, ki je lani poleti za agencijo Bloomberg izjavila, da je cenovna vojna električnih vozil na Kitajskem nevzdržna, pa čeprav so jo sprožil oni in se to tokrat nadaljuje tudi v evropskem primeru.

V Nemčiji tako zdaj priključno hibridni kompaktni SUV model atto 2 namesto za 39 prodajajo le za 23 tisoč evrov. V tem znižanju je 11.500 evrov njihovega popusta in 4500 evrov državnih spodbud.

Nemčija je namreč z začetkom leta 2026 po dveh letih premora znova uvedla državne subvencije za fizične osebe (tako za električne modele kot za priključne hibride), za razliko od kake druge države, npr. Francije, pa iz njih ni izključila kitajskih znamk.

Evropska šefina BYD Stella Li je opozarjala na nevzdržnost cenovne vojne, a kot zdaj kaže v Nemčiji, je ta kitajski velikan tisti, ki pritiska na nižje cene. FOTO: Denis Balibouse Reuters

Kot je znano, za kitajske električne avtomobile v EU še naprej veljajo t.i, kazenske carine, ki so določene za posamezne proizvajalce, za BYD konkretno 17 odstotkov. Tudi zato so kitajski proizvajalci doslej trg v Evropi marsikje osvajali tudi ali predvsem s hibridi, ki jih pri avtomobilskem portalu Quattroruote imenujejo »trojanski konj«.

Po podatkih nemškega zveznega prometnega urada je BYD že januarja v Nemčiji svojo prodajo podeseteril na več kot 2600 avtomobilov. Med temi je bilo šele 235 povsem električnih, velika večina pa prav hibridi. Seveda je to rast s še zelo nizke osnove, znamka ima trenutno približno 1 odstotek nemškega trga.

V lanskem letu so v Nemčiji vsega skupaj prodali 23 tisoč avtov, med kitajskimi znamkami je bil pred njimi MG (SAIC) s 26 tisoč primerki. BYD je imel sicer pred dvema letoma v Nemčiji dokaj ponesrečen start, prodaja najprej ni stekla, zamenjali so glavne ljudi in posel zagnati znova.

Prodor na nemški trg je ključnega pomena, saj Nemčija predstavlja petino evropske prodaje avtomobilov . Od tam si kitajski proizvajalci prizadevajo za širitev na preostalo staro celino.

Še posebej bo glede cene zanimivo, ko bodo povsem električni avtomobil BYD dolphin surf, ki ima že zdaj relativno ugodno ceno, začeli izdelovati v svoji novi tovarni v Szegedu na Madžarskem in za katerega kazenskih carin seveda ne bo.

Pri Quattroruote sicer še opozarjalo, da BYD v svoji agresivni politiki v Nemčiji poskuša vse mogoče, da je veliko tudi t. i. samoregistracij pri trgovcih, ki se zabeležijo v uradne prodajne številke in jih šele kasneje nekako dejansko spravijo v promet h končnim kupcem. To pomeni kratkoročno naraščanje zalog, po drugi strani pa se ob na začetku omenjenih popustih poraja dvom, kako bo s preostankom vrednosti rabljenih vozil.