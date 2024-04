Kodiaq, drugo dejanje

Trekka z Nove Zelandije

Na predstavitvi kodiaqa smo se popeljali tudi z zanimivim starodobnikom, škodo trekka, ki je, kot pravijo, nekakšen predhodnik športnih terencev te znamke. Njen nastanek je zanimiv, saj so jo pripravili na skrajšani šasiji nekdanje octavie, kar so pripeljali iz takratne Češkoslovaške na Novo Zelandijo, tam pa so avtomobil dokončali s pripravo karoserije. Med letoma 1966 in 1972 so jih izdelali okrog tri tisoč, nekatere so vozili tudi v Avstraliji, na Fidžiju, Tongi, v Vietnamu, na Cookovih otokih … Trekka ima 1,2-litrski bencinski motor z močjo 35 kW, pogon je na zadnji kolesi, ima še diferencial z omejenim zdrsom. Spredaj sedita voznik in sovoznik, za njima sta dve vzdolžni klop, kamor so se stisnili otroci ali nekaj igralcev ragbija. Tako kot današnji kodiak je trekka oddaljena od tal 19 centimetrov, njena masa je dobrih 900 kilogramov, približno dvakrat manjša od kodiaqa.