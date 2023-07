Kolesarski tesla je omagal

V nadaljevanju preberite:

Znamka VanMoof, ki sta jo nizozemska brata Ties in Taco Carlier ustanovila pred 14 leti, je najprej izdelovala klasično gnana mestna kolesa in katerega od prvih primerkov smo videli tudi pri nas. Že takrat je njihov dizajn izstopal z minimalizmom in nekaterimi prepoznavnimi potezami, kot je zgornja cev z led-lučmi, ki jih je polnila sončna svetloba. Potem sta dovolj zgodaj ujela val hitro naraščajočega zanimanja za tako imenovane pedelece, to je kolesa z električno pomočjo, in požela veliko zanimanja za svoje izdelke, predvsem zaradi zelo elegantnega in čistega dizajna, baterije skrite v okvir, o čemer smo se s kratkim preizkusom kolesa enega tukajšnjih lastnikov lahko prepričali tudi sami. Res je kolo, ki ga ni lahko prezreti. Ta kolesa pa niso bila poceni, v zadnjem času, odvisno od modela, so stala od 2500 do 3500 evrov.

VanMoof s(m)o mediji predstavljali kot daljnovidno, napredno podjetje, dobili so celo vzdevek tesla ali apple na področju električnih koles. Z lastno aplikacijo, pa npr. sistemom sledenja proti kraji. Zdelo se je, da so njihove perspektive velike, še posebej v času covida-19, ko je povpraševanje po kolesih in električnih kolesih zaradi želje po drugačnem načinu premikanja po mestih strmo naraslo. Zagotovili so si tudi sveže financiranje, s katerim naj bi rešili problem kakovosti, okvar in pogostih reklamacij. A se je v zadnjih dveh letih očitno izkazalo, da je ta težava veliko resnejša, kot so jo bili pripravljeni priznati.