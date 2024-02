Kona drugič deloma drugače

V prispevku preberite:

Kot pišemo, so športni terenci in križanci povsod okoli nas. Tudi hyundai kona, izdelek korejskega koncerna, pripravljen v drugi izdaji. Povzema nekatere rešitve prve, v nekaterih pogledih pa je to le precej drugačen avtomobil. Če nič drugega, je že videti drugače. Odzivi so različni, marsikdo navdušeno pokima, drugim ni pogodu, a je za snovalce to morda bolje, kot če bi bilo nasprotno, če nikogar ne bi motil oziroma ga nihče ne bi opazil. Nedvomno izstopa sprednji tanek pas luči, podoben slog so ubrali zadaj, od strani pa z velikimi plastičnimi obrobami blatnikov in vrat deluje nekako robustno. Že ob prvi predstavitvi smo pisali, da podobo kone narekuje električna izvedenka, ki na naš trg prihaja že v kratkem. Najprej je novinka dosegljiva z že znanim bencinskim pogonom in kot hibridna bencinsko-električna izvedba. Slednjo je imel tokratni testni avtomobil