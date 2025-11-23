Koncept peugeot polygo ima drugačen volan

Peugeot ima že kar dolgo zgodbo z drugačnimi volanskimi rešitvami. Podjetje je bilo eno prvih, ki si je pred leti zamislilo precej manjši volanski obroč od običajnega, zdaj pa so pripravili še nekaj novega na to temo: nenavadno obliko volana in drugačen način upravljanja.

Peugeot je drugačen volan prvič predstavil leta 2013 v malem peugeotu 208. Volan je bil majhen, predvsem pa je bila novost to, da je voznik na merilnike gledal čezenj, ne skozenj. V avtomobilski redakciji Dela smo imeli o uporabnosti rešitve s tržnim imenom i-cockpit različna mnenja, nekaterim, ki nismo preveliki in sedimo precej naprej, je takoj ustrezal, drugi višje rasti so se temu prilagodili težje ali sploh ne. Seveda naše razprave niso vplivale na karkoli, Peugeot je rešitev ohranil, jo nadgrajeval, prenesel v druge modele, do danes je na cesto zapeljalo 13 milijonov avtomobilov s takšnim volanom. I-cockpit je dolgo ostal le Peugeotova rešitev, niso je prenesli na nobeno drugo znamko skupine Stellantis, šele od nedavnega imata podobno zasnovo volana citroëna C3 in C3 aircross.

Konkretno nadgradnjo i-cockpita je Peugeot prvič nakazal v študiji inception, ki so jo razstavili na razstavi sodobne elektronike v Las Vegasu januarja lani. Nedavno pa je znamka razkrila koncept polygon, ki ima pred voznikom znova nekaj podobnega, volanskemu sistemu pravijo hypersquare. Kot je ambiciozno izjavil prvi mož znamke Alain Favey, so volan iznašli na novo. Je majhen, v osnovi pravokotne oblike, dokaj debel, z zaobljenimi vogali. V njem so štiri odprtine za približen premer pesti, v notranjem robu zgornjih dveh pa vsaj po slikah sodeč nekatera upravljala. Mišljeno je, da ima voznik palca v zgornjih dveh. Bo to v skladu s priporočeno držo petnajst do treh ali bosta roki malce višje?

Peugeot je volanski sistem hypersquare predstavil v konceptu polygon, ki naj bi vsaj v kaki liniji napovedoval bodočega peugeota 208. POTO:Peugeot

Pri konceptu polygon za volanom ni merilnikov, temveč se vse informacije projicirajo na zaslon. Volan nima mehanske povezave s kolesi, za premike koles skrbi elektronika. Vodja Peugeotovega oblikovanja Matthias Hossann je med drugim dejal, da novi volan odpira tudi možnost drugačne ureditve vsega okoli njega. Prednost sistema naj bi bila, da imajo snovalci v avtomobilu več prostora za druge stvari. V primeru takšnega volana tudi ni nobenih zvokov ali vibracij s ceste oziroma izpod koles.

V nekaterih poročilih je bilo mogoče videti takšen volan kot prototip, nameščen v obstoječem peugeotu 2008, pa ob njem vendarle še stikala za smernike in brisalce. Novinarji preizkuševalci so bili na prvih vožnjah ali kar navdušeni, na primer ob lažjem manevriranju pri parkiranju, ali zadržani glede krmilnega razmerja pri različnih hitrostih.

Kakorkoli, Peugeot sistem še uglašuje in ga še nekaj časa bo, a kot so dejali na predstavitvi koncepta polygon, bo na voljo v serijskih modelih leta 2027. Prvi model s to možnostjo bi po pisanju Autocara utegnil biti peugeot 208. Na vsaj nekatere oblikovne poteze bodočega 208 tudi sicer rahlo nakazuje polygon, blago rečeno, bi se utegnili s slogom vrniti v smer nekdanjega legendarnega modela peugeot 205. Omenimo še, da bo volanski sistem hypersquare najprej le opcijska oprema. Ni pa Peugeot na tem področju edini. Sistem krmiljenja po žici za prihodnje leto pripravlja Mercedes-Benz, ima ga že novi lexus RZ, tudi poltovornjak tesla cybertruck, ki sicer ni naprodaj v Evropi.