Kontroverzni e-ferrari na dražbi prodan za 35 milijonov

Italijanski proizvajalec luksuznih športnih avtomobilov Ferrari je nedavno na dražbi prodal unikatno, po meri izdelano različico modela ferrari luce, svojega prvega popolnoma električnega vozila. Dražitelj je plačal skoraj 35 milijonov evrov (40 milijonov dolarjev), kot italijanskega proizvajalca navaja agencija Reuters, bo denar namenjen izobraževalnim projektom za pomoč mladim.

Reuters ne navaja kupca, kot piše spletni Quattrorote, pa je to ameriški milijarder Herbert Wertheim. Znan naj bi bil tudi kot Dr. Herbie, v javnosti se vedno pojavlja z rdečim klobukom. Del bogastva si je ustvaril z izumi, kot je tisti, ki ga je patentiral konec šestdesetih let prejšnjega stoletja, za premaz proti ultravijoličnim žarkom za plastične leče v očalih. Tovrstne dražbe mu niso tuje: že lani je kupil zadnji primerek modela ferrari daytona SP3 za dobrih 20 milijonov evrov.

Luce, na fotografiji na tisti z avkcije, stane od pol milijona evrov naprej. FOTO: Claudia Greco/ Reuters

Luce je kupil na avkciji, ki jo v sodelovanju z dražbeno hišo RM Sotheby's organizirajo med avtomobilskim tednom v Montereyu v ZDA; ta prihaja v času, ko si Ferrari prizadeva okrepiti zagon modela luce, ki je bil maja predstavljen kot najbolj radikalna novost v zgodovini podjetja, a so bili predvsem zaradi zunanje oblike odzivi večinoma negativni.

Električni luce s petimi sedeži in štirimi vrati, ki stane vsaj 550.000 evrov, je ob majskem razkritju sprožil burno razpravo med ljubitelji ferrarija, analitiki in na družbenih omrežjih, puristi, tudi nekdanji dolgoletni Ferrarijev prvi mož Luca Cordero di Montezemolo, so bili jezni zaradi njegovega nekonvencionalnega sloga in preloma z dediščino znamke z motorji z notranjim zgorevanjem.

Takšen odziv je sprožil vprašanja o tem, ali bi bogate stranke sprejele popolnoma električen ferrari, vendar je podjetje prejšnji mesec sporočilo, da je z naročili za luce zelo zadovoljno, čeprav ni navedlo natančnih številk. Vemo pa, da je malo pred tem zamenjalo vodstvo marketinga.

Financial Times je celo pisal, da naj bi bil avtomobil do konca leta razprodan. Kot je pisal Car News China, naj bi bil zanimiv kupcem na Kitajskem, prvih 88 za ta trg dosegljivih primerkov naj bi bilo razprodanih. Ob tem se lahko spomnimo izjave slovitega Flavia Briatoreja, ki je ob razkritju cinično dejal, da tega ferrarija Kitajcem ne bo treba kopirati.