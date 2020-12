Korejski električni križanec z veliko dosega

Hyundai kona EV 64 kWh impresion

Izpust CO2: 0 g/km

Euro NCAP: Preizkus še ni bil opravljen.

Cena: 46.900 €

Zastopnik: Hyundai Slovenija, Ljubljana



Armaturna plošča je pregledna, ob osrednjem zaslonu je digitalen tudi prikazovalnik inštrumentov. Niso pa pretiravali z digitalizacijo upravljal, saj so ohranili večino dobrih starih tipk. Foto Gregor Pucelj

Na zadnji klopi vlada za kompaktni razred pričakovana prostornost. Foto Gregor Pucelj

Kona EV je sodobno zasnovan kompaktni križanec, ki se v ničemer ne razlikuje od klasično gnanih različic. Dovolj je prostorna za štiri potnike in ima ustrezno velik prtljažni prostor. Njeno bistvo oziroma drugačnost pa je izključno električni pogonski sistem. Pri tem sta na voljo dve možnosti, šibkejša z akumulatorjem 39 kWh in močnejša s 64 kWh, ki sem jo preizkusil.Seveda ne smemo pozabiti, zakaj sploh potrebujemo električna vozila, ki (vsaj lokalno) nimajo škodljivih izpustov. A če so še pred nekaj leti vozila na električni pogon večinoma še imela takšne in drugačne pomanjkljivosti, predvsem prekratek doseg z enim polnjenjem baterije, je testna kona lep primer, da je možno drugače.Ne morem si kaj, da ne bi začel z zmogljivostjo pogonskega sistema, katerega največja moč je 150 kW (204 KM). Če k temu dodam še 395 Nm takojšnjega navora, ki ga ponuja elektromotor, je vsakomur jasno, da gre za izjemno živahno vozilo, čeprav zaradi razmeroma težke litij-ionske baterije, ki je nameščena pod celotno potniško kabino, tehta konkretne 1,8 tone. Pri tem niti ni najbolj pomembna najvišja hitrost, ki se po tovarniških navedbah ustavi tesno pod 170 km/h, veliko bolj pomembno in za voznika razveseljujoče je odlično in zvezno pospeševanje, pri tem pa je edina zvočna motnja hrup koles.Nedvomno je odlično pospeševanje – kar pride do izraza predvsem pri prehitevanju počasnejših vozil – tudi pomemben varnostni element, ki ga pogosto zanemarjamo. Vse to se združi v lahkotno vodljivost, ki jo dopolnjuje »brezstopenjski menjalnik«, ki seveda to sploh ni, saj ga elektromotor ne potrebuje; nadomešča ga enostopenjski reduktor z diferencialom. Voznik ima na sredinski konzoli le štiri tipke: za parkiranje, za vožnjo naprej, za vzvratno vožnjo in za »prosti tek«, se pravi za premikanje vozila z izklopljenim elektromotorjem. Že po nekaj urah mi je bilo takšno »prestavljanje« izjemno všeč, prestavna ročica pa neka davna preteklost …In doseg? Seveda je tovarniško obetanih 480 kilometrov v realnem življenju nerealna številka, 430 kilometrov pa povsem dosegljivih. Pri tem naj omenim še to, da ima voznik na voljo dva oziroma tri vozne režime, udobnega, varčnega, ki pa kone bistveno ne upočasni, in še športnega, ko se poraba električne energije konkretno poveča, se pa konkretno poveča tudi konina agilnost. K podaljševanju dosega pa svoje prispeva še rekuperacija zavorne energije, ko voznik lahko tudi ročno z obvolanskima ročicama zavira z elektromotorjem in s tem dodatno polni akumulator; morda se sliši zapleteno, a dejansko v uri ali dveh to obvlada vsak.Električna kona me je prepričala skoraj v vseh pogledih. S čim pa me ni? Prva pomanjkljivost je polnilna infrastruktura, ki se nanaša na vsa električna vozila. Nikoli namreč ne veš, če bo na polnilnem mestu, ki si ga izbral (sicer voznik na osrednjem zaslonu stalno dobiva podatek o najbližjem polnilnem mestu), prostor in če bo sploh delovalo. V vozilu še vedno niso našli prostora za odlaganje polnilnih kablov, ki so zdaj neugledno odloženi v prtljažnem prostoru; ko sem tam odložil več prtljage, sem jih prestavil za voznikov sedež, spet drugič v prazno košaro, skratka bil sem kot mačka, ki prenaša mlade.Povsem na koncu ne morem še mimo visoke cene, ki ob (znižani) subvenciji še vedno bremeni večino električnih vozil in tudi kono EV.