Citroën 2CV, spaček,je verjetno na največjih ikon evropskega in svetovnega avtomobilizma. Avtomobil, ki je bil zasnovan še pred drugo vojno in osvajal množic še desetletja po njej, se je nato vendarle zdel zaključen del zgodovine. Saj je tudi bil končan, a vendarle se je že nato večkrat omenjalo, »tipalo«, če bi ga morda pripravili znova. Nismo bili na njegovem razkritju na razstavi v Parizu, kjer je bil nedvomno prva zvezda, smo se imeli pa nedavno priložnost vsaj na daljavo pogovarjati z njegovim oblikovalcem, naš sogovornik je bil Antoine Gaillot-Drevon, vodja naprednega oblikovanja pri Citroënu, ki je nadzoroval oblikovanje 2CV. Pogovarjali smo se ne le o novem spačku, temveč tudi o novi evropski avtomobilski kategoriji, adutu evropske avtomobilske zgodovine in še čem. Na pariški ...