Kot naročen za dolgo potovanje

Po imenu gre za Mercedesovo električno različico razreda E, toda po tehničnih značilnostih je EQE podoben tudi limuzini EQS. Vsekakor gre za vrhunski avtomobil, vendar je uporabnost pri električnih modelih odvisna tudi od polnilne infrastrukture.

Gre za limuzino srednjega razreda, zato velja za električno različico limuzine E, toda naredili so jo na povsem samostojni platformi za električne modele. Na isti način so naredili že limuzino EQS, a s to razliko, da je EQE 27 centimetrov krajši po dolžini in z devet centimetrov krajšo medosno razdaljo.

ℹ Mercedes-benz EQE 350 4MATIC Zastopnik: Star Import Cena: 84.400 evrov (testno vozilo 125.471 evrov) Euro NCAP (2022): ***** Izpust CO 2 : 0 g/100 km

Poraba se ni spustila pod 28 kWh/100 km. FOTO: Aljaž Vrabec

V praksi to pomeni, da Mercedesovi inženirji niso samo tlačili električnega pogona v razred E, temveč so ustvarili povsem nov model, zato je kar nekaj oblikovnih sprememb. Najbolj je opazen krajši sprednji pokrov, ki se sploh ne da odpreti, zato je tudi odprtina za tekočino za čiščenje stekel pri voznikovih vratih. Vsaj od zunaj je značaj avtomobila zato malce drugačen kot pri klasičnih modelih razreda E, nekaterim je bolj všeč, drugim manj, enako velja za pogrezne kljuke. Nekateri so jih opazili z navdušenjem, a se je našel tudi kakšen mimoidoči, ki mu sploh niso všeč.

Prav nič drugače ni v notranjosti, saj je takoj jasno, da je EQE vrhunska limuzina. Prijetni materiali so vse naokoli po potniški kabini, vse je lično oblikovano, še posebej je opazno zvezdno nebo (z Mercedesovimi zvezdami) po armaturni plošči.

Infozabavni zaslon in zaslon za volanom že poznamo. FOTO: Aljaž Vrabec

Infozabavni zaslon in zaslon za volanom že poznamo in še naprej vse deluje skladno in hitro. V 4,94 metra dolgem avtomobilu je dovolj potniške prostornosti, tudi na daljši izlet lahko gre pet ljudi, pri čemer vsi hvalijo udobnost in mirnost EQE. Malce pod pričakovanji je le prostornost prtljažnika pri 430 litrih.

Avtomobil je med vožnjo tako miren in stabilen, da voznik na avtocesti hitro preseže dovoljeno omejitev. Stabilnost je vsekakor povezana z nizkim težiščem, saj je v dnu avtomobila vgrajena baterija, prav tako je zelo natančno podvozje, vse pa se skladno nadaljuje v izredno natančen volanski mehanizem. Ob vsem tem je EQE kot naročen za dolgo potovanje, potniki pa imajo vseskozi občutek, da se avtomobil premika kot razgret nož skozi maslo.

Odprtina za tekočino za čiščenje stekel je pri voznikovih vratih. FOTO: Aljaž Vrabec

Testni EQE je različica 350 4MATIC, kar v praksi pomeni 292 konjskih moči (215 kW). Končno hitrost so omejili na 210 kilometrov na uro, stotico doseže v 6,3 sekunde. Baterija premore 90,6 kilovatne ure, polnjenje z izmeničnim tokom je možno z močjo do 11 kW (opcijsko do 22 kW), na hitrih polnilnicah pa omogoča hitrosti polnjenja do 170 kW. V tem primeru se vozilo od 10 do 80 odstotkov napolni v 32 minutah. Testni primerek ima še pogon na vsa štiri kolesa, kar po tovarniških podatkih terja 89 kilometrov dosega v primerjavi z modelom 350, tako da je največji doseg lahko 583 kilometrov, vsaj tako pravijo pri Mercedes-Benzu.

Pričakovano takšen avtomobil ni poceni, testna različica z vso dodatno opremo celo presega 120 tisočakov. To je zares veliko denarja, še posebno ker na prehodu v električno mobilnost še vedno ni prave infrastrukture, ki bi na več mestih omogočala hitro polnjenje.

Dolg je 4,94 metra. FOTO: Aljaž Vrabec

Drugo mnenje: Poraba neprijetno presenečenje EQE je avtomobil prihodnosti, limuzina, ki vas ne bo pustila ravnodušnih. Zagotovo ni čisto po meri konservativnih, naj gre za zunanjo obliko ali pa notranjo ureditev, kjer zasloni tako rekoč brez fizičnih tipk lepo zaokrožijo oblikovalski futurizem. Velika baterija omogoča dovolj velik doseg, a nad učinkovitostjo pogona sem bil razočaran. Na povsem nežnem nedeljskem izletu, resda v hladnem vremenu, toda z zelo malo avtoceste, se poraba ni spustila pod 28 kWh/100 km, kar je bilo neprijetno presenečenje. Sploh ker je bila vožnja udobna, mehka (a nikakor majava), za voznika uživaška, pa tudi vsem potnikom je bilo na voljo dovolj prostora. Malce sem obrvi privzdignil, ko je avtomobil močno zavrl pred serpentino, elektronska (nes)pamet je očitno razumela, da bo nasproti vozeči pristal v nas. Upravljanje infozabavnega sistema (kljub zapletenosti je preveden v slovenščino) zahteva nekaj privajanja, vendar boste kmalu ugotovili, da so stvari zastavljene logično. Mercedesovsko logično. Ali bi takšen avtomobil imel? V sedanjem življenju najverjetneje ne, tudi če bi našel evre zanj. Limuzinska oblika pač ni nekaj, kar bi se skladalo z aktivnim preživljanjem prostega časa. Ampak to sem jaz, zelo verjamem, da je EQE za ljubitelje tovrstnih avtomobilov trenutno res lahko ena od najbolj vročih izbir. Boštjan Okorn

Testni EQE je različica 350 4MATIC, kar v praksi pomeni 292 konjskih moči (215 kW). FOTO: Aljaž Vrabec

Tovarniški doseg je 583 kilometrov. FOTO: Aljaž Vrabec