Kratkoročni in dolgoročni najem vozil

Na voljo imamo več kot 200 vozil, 12 različnih blagovnih znamk po vsej Sloveniji. Raznolika ponudba in prilagojene rešitve omogočajo, da najdete vozila za različne namene.

Za podjetja so tukaj Free2move strokovnjaki za mobilnost, ki skupaj z vami oblikujejo enote rešitve za vse potrebe mobilnosti vaših zaposlenih v podjetju. Dolgoročni najem je namenjen podjetjem, ki službena vozila uporabljajo in potrebujejo skoraj vse dni v mesecu. Čas trajanja tovrstnih najemov je po navadi od 6 mesecev naprej, cena pa je odvisna od števila prevoženih kilometrov v času trajanja najema. Vas zanima več? Pišite nam na info@free2move.si ali nas pokličite na 080 34 80.

Kaj vse vključuje dolgoročni najem:

administrativni stroški

financiranje

obvezno in kasko zavarovanje

vzdrževanje

letne in zimske pnevmatike

skladiščenje

premontaža in centriranje gum

asistenca na cesti

nadomestno vozilo

DDV

Za posameznike pa je lahko Free2move prava zabava. Avto najamete, ko ga potrebujete, za drugo poskrbi Free2move. Na voljo je pestra ponudba vozil znamk, ki so del skupine Emil Frey, kar vsakomur omogoča, da najde tisto vozilo, ki ga potrebuje za izlet s prijatelji, vikend na morju ali v hribih, in je ob tem popolnoma brez skrbi.

Pozor! Ali ste vedeli, da lahko čisto novo električno vozilo AMI pri Free2move najamete že od 16 €/dan? AMI je pravi mestni avto, izredno enostaven za uporabo, in kar je najboljše, vozijo ga lahko tudi najstniki brez vozniškega izpita kategorije B, zgolj s kategorijo AM. Ne zamudite te odlične priložnosti in obiščite www.free2move.si ter rezervirajte svoj najljubši avto že danes.

Za vse dodatne informacije je ekipa strokovnjakov za mobilnost na voljo na info@free2move.si ali na telefonski številki 080 34 80.

