Kuha se evropski kei avtomobil

Malih avtomobilov Evropa kupi malo, so predragi, industriji se jih menda ne izplača izdelovati. V prihodnosti bo morda drugače, saj utegne politika pristopiti in takšna vozila resneje spodbuditi.

Na nedavni avtomobilski razstavi v Münchnu so proizvajalci avtomobilov predstavili številne novosti v segmentu B, vključno z doslej nadvse uspešnim renaultom cliom in električnimi avtomobili VW ID polo, VW ID cross, škoda epiq, cupra raval, BYD dolphin durf, ki se prodajajo po ceni od 20 do 30 tisoč evrov. Vendar cena teh vozil za številne uporabnike ostaja nedostopna, zato evropski trg stagnira in se ne more vrniti na raven pred kovidno krizo.

»Milijoni Evropejcev želijo kupiti cenovno dostopne evropske avtomobile. Zato bi morali vlagati tudi v majhna in cenovno dostopna vozila«, je med drugim nedavno dejal predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

Če naj bi šlo pri tej pobudi za najmanjše modele, ki jih statistika uvršča v tako imenovano mini razred, je teh na trgu res malo. Bo prevladal japonski vzor? Bomo dobili novo modelsko kategorijo?