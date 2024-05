Kupejevski športni terenec iz Renaulta

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Renault rafale se je ogreval dolgo. Avtomobil, ki je dobil ime po nekdanjem letalu, je francosko podjetje javnosti razkrilo pred skoraj letom dni na mednarodni razstavi aeronavtike na letališču Le Bourget pri Parizu. Zdaj je ta usločeni SUV le nared, rafale naj bi bil vsaj v tem trenutku vrh Renaultove ponudbe, vprašanje pa je, kako množičen bo.

Športni terenci so v prodaji dosegli neslutene višave in jasno je, da se mora industrija spomniti še česa drugega, bolj ali manj drugačnega. Tudi Renault, ki je iz klasičnega SUV-modela austral izvedel malce bolj prostornega espacea, zdaj pa še bolj kupejevskega rafala. Ime so si izposodili iz zgodovine. Zelo dolgo nazaj je Renault pogonske motorje izdeloval ne le za avtomobile, ampak tudi za vlake in letala. Leta 1933 je kupil francoskega proizvajalca letal Caudron. Letala so poimenovali po vetrovih, tako so tekmovalnemu enosedežnemu modelu za doseganje hitrostnih rekordov dali ime rafale.

Današnji avtomobilski rafale je dolg 4,71 metra, ima kar zajetno medosno razdaljo 2,74 metra, pa dokaj široka koloteka in širše pnevmatike. Ima tudi precej položno zadnje okno, na katerem denimo ni brisalca. Linije so zanimive, dokaj ostre, spredaj so pripravili umetelno masko.

Notranjost že kar poznamo, nekatere posebnosti pa le ima.

V kabini je marsikaj znanega, nekatere stvari pa pač posebne, če naj gre za malce butični model. Armaturno ploščo z zasloni v obliki črke L že poznamo, malce je spremenjena le grafika; tudi če niste ljubitelj digitalnosti, se je kar navadite in je prijetna za uporabo. Le na volanskem obroču je tudi tokrat na desni strani kar preveč ročic na kupu. Na levi strani je tipka za izklop danes obveznih varnostnih asistenčnih sistemov, če vas pač motijo.

Ima pa rafale še nekaj svojih posebnosti, vsekakor izstopata dobra športna sprednja sedeža, tudi nekateri zanimivi materiali (pluta) na armaturi. Tu je še posebna sončna streha, ki se sama ustrezno zatemni glede na moč sonca.

Zadaj, kjer je korektno prostorno, izstopa široka, prilagodljiva zložljiva konzola. Kar solidno količino litrov ima prtljažnik (532), je povečljiv, zadnja klop se zlaga v za smučarje koristnem razmerju 40/20/40.

Dobra sprednja sedeža. FOTO: Gašper Boncelj

Rešitev sredinske konzole na drugi klopi. FOTO: Gašper Boncelj

Smo že pri pogonu. Rafale je tako kot druga dva modela v osnovni izvedbi samopolnilni hibrid, ki kombinira 1,2-litrski bencinski trivaljnik, dva električna motorja in samodejni menjalnik, ki skrbi za prenos na sprednji kolesi. Njegova sistemska moč je 147 kW. Deluje dovolj uglajeno. Nismo ga priganjali, zato bi morda pričakovali manjšo porabo od 6 litrov na 100 kilometrov.

Podvozje ima sistem krmiljenja vseh štirih koles in še dodatno elektronsko pomoč za čim boljšo lego. Rafale se pelje dobro, vozniku je všeč, ko gre z njim skozi zavoje. Seveda pa sem to zapisal po prvih vtisih na zelo dobrih španskih cestah, vprašanje je, kako se nam bo zdelo pri nas.

Če naj bi bil rafale bolj dinamičen avtomobil, vsaj v smislu pogona morda le potrebuje nekaj več. Zato so pripravili močnejšo izvedbo z dodanim še enim električnim motorjem za zadnjo premo; moč celotnega sistema bo v tem primeru 225 kW. Gre za priključni hibrid, ki zmore ob napolnjeni bateriji, ki je precej večja, okoli 100 kilometrov peljati le na elektriko. Polnjenje bo samo na izmenični tok z močjo do 7 kW.

Eric Peccaud, Renault: Naš priključni hibrid je kot švicarski nož.

Kot nam je dejal Eric Peccaud iz razvojne ekipe, bo imel tovrsten pogon v Renaultovi paleti le rafale, zato da bi bil med modeli te znamke vendarle nekaj zelo posebnega. »Hoteli smo veliko moč, avtomobil s 300 konji, in to urediti tako, da se bo vse skupaj dobro, usklajeno prenašalo na sprednji in zadnji kolesi in da bo pogon tudi ekonomičen. Za koga bo priključni hibrid zanimiv, ker se bo lahko kar nekaj časa vozil le na elektriko, ali pa zato, ker bo imel štirikolesni pogon v slabih voznih razmerah. Ta rešitev je kot švicarski nož, uporabna je za različne trge, za različne namene,« je dejal Peccaud.

Tekmeci? Na misel nam pride predvsem peugeot 408, na predstavitvi so omenili tudi novega peugeota 3008 GT. Oba je zasnoval Gilles Vidal, ki je bil vodja oblikovanja pri Peugeotu, zdaj pa že nekaj časa to nalogo opravlja pri Renaultu, kjer si je zamislil podobo modela rafale.

Rafale, ki tako kot austral in espace nastaja v Renaultovi tovarni v Palencii v Španiji, na naš trg pride julija, kot priključni hibrid šele pozno jeseni. Cene za Slovenijo še niso znane, a vsaj za občutek povejmo, da se v Nemčiji začnejo pri 43 tisoč evrih.