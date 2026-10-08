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    Predstavitvena informacija  |   Avtomobilno

    Kupujete avto? Poglejte, kaj zares šteje!

    Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
    Hyundai ponudba FOTO: Hyundai
    Galerija
    Hyundai ponudba FOTO: Hyundai
    Naročnik oglasne vsebine je Hyundai Slovenija.
    8. 10. 2026 | 11:19
    10:05
    A+A-

    Nakup novega avtomobila je ena tistih odločitev, pri katerih se hitro ujamemo v podatke. Koliko stane? Koliko ima konjskih moči? Kako velik je zaslon? Koliko prostora je v prtljažniku? In seveda, kolikšen popust lahko dobimo?

    Vse to je pomembno, a avtomobil bo praviloma ostal z nami precej dlje. Takrat se začne tisti del zgodbe, ki ga pri nakupu pogosto spregledamo: vsakodnevna uporaba, servisi, stroški, varnost, tehnologija, garancija, dostopnost podpore in navsezadnje tudi vprašanje, koliko bo avtomobil vreden čez nekaj let. Zato so se pri Hyundaiu odločili, da nam pomagajo s Pametno izbiro, ki sporoča, da pri avtomobilu ni pomembno samo, kaj kupimo danes, ampak tudi, kaj dobimo jutri.

    Hyundai i20 FOTO: Hyundai
    Hyundai i20 FOTO: Hyundai

    Avtomobil, ki se prilagodi vašemu življenju

    Vsak voznik ima svoje potrebe. Nekdo večino časa preživi na mestnih ulicah in potrebuje kompakten avtomobil, s katerim je parkiranje preprosto. Drugi vsak dan naredi več deset kilometrov in mu veliko pomeni udobje. Družina potrebuje prostor, prilagodljivost in varnost, ljubitelj potovanj pa bo morda bolj pozoren na zmogljivost, udobje in tehnologijo. Zato univerzalnega recepta za pravi avtomobil pravzaprav ni.

    Pri Hyundaiu je mogoče izbirati med različnimi modeli in pogonskimi možnostmi. Bencinskim se pridružujejo hibridni, priključnohibridni in električni pogoni, kar pomeni, da izbira ni več nujno vprašanje tega, katero tehnologijo moramo vzeti, ampak katere lastnosti najbolj ustrezajo našemu načinu življenja.

    Nakup novega avtomobila FOTO: Delo UI
    Nakup novega avtomobila FOTO: Delo UI

    Pri izbiri novega avtomobila ne smemo pozabiti, da nas bo ta spremljal več let, zato moramo nekaj pozornosti nameniti tudi temu vidiku in se vprašati, ali ima izbrani avtomobil dolgo garancijo, učinkovito in strokovno podkovano servisno mrežo ter zagotovljeno nemoteno in hitro dobavo rezervnih delov. Ne nazadnje tudi to, ali ga bomo čez nekaj let lahko dobro in hitro prodali na trgu rabljenih avtomobilov, ni zanemarljiv podatek.

    Preverite aktualno ponudbo Pametna izbira Hyundai

    Hyundai Bayon FOTO: Hyundai
    Hyundai Bayon FOTO: Hyundai

    Kateri Hyundai je prava izbira za vas?

    Za mestni vsakdan – i20,
    od 15.990 €
    Kompaktni Hyundai i20 je izbira za vse tiste, ki jim veliko pomenijo okretnost, enostavno parkiranje in praktičnost vsakodnevne vožnje.

    Za nekoliko več prostora – BAYON,
    od 16.990 €
    Mestni križanec za voznike, ki želijo višji položaj sedenja in bolj prilagodljiv avtomobil, vendar še vedno ostajajo v kompaktnih merah.

    Za vsakdan brez kompromisov – i30,
    od 19.450 €
    Klasična izbira za voznike, ki iščejo vsestranski avtomobil za vsakodnevne opravke, službene poti in družinske izlete.

    Za tiste, ki želijo SUV – KONA,
    od 21.390 €
    Kompakten športni terenec, ki združuje uporabnost mestnega avtomobila z značilnostmi sodobnega SUV-ja.

    Za učinkovitejšo vsakodnevno vožnjo – KONA Hybrid,
    od 28.390 €
    Hibridni pogon je zanimiva možnost za voznike, ki želijo združiti udobje vsakodnevne vožnje z večjo učinkovitostjo.

    Za družino in daljše poti – TUCSON,
    od 24.990 €
    Prostor, udobje in sodobna tehnologija v avtomobilu, namenjenem tudi daljšim družinskim potem.

    Za večji SUV s hibridnim pogonom – TUCSON Hybrid,
    od 32.890 €
    Praktičnost TUCSONA dopolnjuje hibridni pogonski sklop, ki je namenjen tistim, ki iščejo kombinacijo prostora in elektrificirane vožnje.

    Za voznike, ki želijo priključno polnjenje – TUCSON Plug-in Hybrid,
    skupna ugodnost do 7.510 €
    Priključnohibridni pogon omogoča električno vožnjo na krajših poteh, hkrati pa ohranja prilagodljivost klasičnega pogonskega sklopa za daljša potovanja.

    Za največ prostora – SANTA FE,
    skupna ugodnost od 4.000 €
    Velik SUV za družine in vse, ki pri avtomobilu potrebujejo več prostora, udobja in prilagodljivosti.

    Ponudba velja za izbrane modele in pod pogoji akcijske ponudbe. Oglaševane cene vključujejo navedene prihranke, gotovinske popuste in bone za rabljeno vozilo, kjer je to navedeno. Več informacij je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih Hyundai.

    Hyundai Kona FOTO: Hyundai
    Hyundai Kona FOTO: Hyundai

    Tehnologija, ki ima smisel

    Sodobni avtomobili so postali pravi tehnološki izdelki. Toda več tehnologije še ne pomeni nujno boljše uporabniške izkušnje. Najbolj uporabna je tista tehnologija, ki jo opazimo predvsem takrat, ko nam olajša vsakdan. Ko varnostni sistemi pomagajo preprečiti nevarno situacijo. Ko asistenčni sistemi zmanjšajo obremenitev voznika. Ko je povezljivost z napravo, ki jo uporabljamo vsak dan, preprosta. Ko nam avtomobil pomaga, namesto da bi morali mi ves čas razmišljati o njem.

    Hyundai svojo ponudbo gradi prav na kombinaciji sodobnih pogonskih sklopov, varnostnih in asistenčnih sistemov, povezljivosti in opreme za udobje. Ideja je precej življenjska: tehnologija naj ne bo sama sebi namen, ampak naj ima svoje mesto v vsakodnevni uporabi.

    Hyundai Tucson FOTO: Hyundai
    Hyundai Tucson FOTO: Hyundai

    Pet let brezskrbne vožnje

    Pri nakupu avtomobila veliko pozornosti namenimo predvsem ceni, nekoliko manj pa razmišljamo o tem, kaj se zgodi, ko avtomobil postane del našega vsakdana. Takrat postane pomembno tudi, kdo stoji za njim.

    Za nova vozila Hyundai velja petletna tovarniška garancija brez omejitve prevoženih kilometrov. Za visokonapetostne baterijske sklope velja garancija osem let oziroma do 160.000 kilometrov.

    Garancija je pri avtomobilu več kot vrstica v prodajnem katalogu. Pomeni predvsem več predvidljivosti v obdobju, ko avtomobil uporabljamo vsak dan – za službo, opravke, izlete, družinske obveznosti in potovanja.

    Podobno velja za servisno mrežo. Avtomobil namreč ni izdelek, ki ga kupimo in potem nanj za nekaj let pozabimo. Potrebuje redno vzdrževanje, občasno strokovno pomoč, nadomestne dele in programske posodobitve. Hyundai v Sloveniji zagotavlja mrežo pooblaščenih prodajalcev in serviserjev, ki je pomemben del zgodbe lastništva vozila.

    Hyundai Tucson FOTO: Hyundai
    Hyundai Tucson FOTO: Hyundai

    Pametna cena je več kot le številka na ceniku

    Seveda pa šteje tudi cena in pri aktualni Hyundaievi ponudbi je ta del zgodbe zelo konkreten. Izbrani modeli so trenutno na voljo po znižanih cenah, pri katerih so upoštevani različni prihranki, gotovinski popusti in bon za rabljeno vozilo. Vstop v Hyundaievo ponudbo se tako začne pri 15.990 evrih za i20, na voljo pa so tudi večji modeli, kot sta Tucson in Santa Fe, ter različne hibridne in priključnohibridne različice.

    A Hyundai s Pametno izbiro opozarja še na nekaj, kar pri nakupu avtomobila pogosto pride na vrsto šele pozneje: na prihajajočo zimo. Ob nakupu izbranega novega vozila Hyundai so zimske pnevmatike na voljo za samo 1 evro. To je dober primer razmišljanja, ki presega samo prodajno ceno. Avtomobil, ki ga kupujemo jeseni, bo moral čez nekaj tednov že samozavestno voziti po mokrih, hladnih in morda celo zasneženih cestah.

    Kaj pa čez pet ali deset let?

    Pri avtomobilu je zanimiv tudi pogled v prihodnost. Ko ga čez nekaj let želimo prodati ali zamenjati, njegova vrednost ni odvisna samo od starosti in števila prevoženih kilometrov. Pomembni so tudi ugled znamke, servisna zgodovina, dostopnost rezervnih delov in zaupanje kupcev v rabljena vozila.

    Brezskrbno lastništvo avtomobila je povezano tudi z zanesljivim servisom in dolgo tovarniško garancijo, ki je pri Hyundaiju celo 5-letna brez omejitve prevoženih kilometrov. FOTO: Delo UI
    Brezskrbno lastništvo avtomobila je povezano tudi z zanesljivim servisom in dolgo tovarniško garancijo, ki je pri Hyundaiju celo 5-letna brez omejitve prevoženih kilometrov. FOTO: Delo UI

    Zato je lahko pametna odločitev danes pomembna tudi takrat, ko se bomo nekoč odločali za naslednji avtomobil. Hyundai s Pametno izbiro izpostavlja prav dolgoročnejši pogled na vrednost vozila in lastništvo. In morda je prav to bistvo pametne izbire. Ne izbrati nujno tistega, kar je na prvi pogled najcenejše, najmočnejše ali najbolj opazno, temveč tisto, kar se dobro ujema z našimi dejanskimi potrebami.

    Avtomobil je vendarle del našega življenja. Z njim hodimo v službo, vozimo otroke, nakupujemo, odkrivamo nove kraje, odhajamo na dopust in se vračamo domov. Zato je smiselno, da pri njegovi izbiri ne gledamo samo na današnji dan.

    »Pametna izbira danes. Dobra odločitev za jutri,« sporočajo v Hyundaiu.

    Oglejte si ponudbo Pametna izbira Hyundai

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo medijev d. o. o.

     

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    Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:12
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    Kako iz 100 evrov na mesec nastane 29.000 evrov

    Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
    Promo Slovenske novice 6. 10. 2026 | 12:15
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    ONAPLUS PODKAST

    Tega o Pogačarjevih začetkih verjetno niste vedeli

    Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
    Manca Čampa Pavlin 5. 10. 2026 | 13:48
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