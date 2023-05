Lancijina zgodba še ni končana

V prispevku preberite:

Veliko je bilo avtomobilskih znamk, ki so bile uspešne, v svojem času tudi napredne, če hočete, drugačne. Vse to v pretekliku. Mednje sodi italijanska Lancia, ki ima najboljše čase že dolgo za seboj, a je v nasprotju z marsikaterim drugim imenom še živa. Sicer komaj še, toda zdaj vendarle z resnimi namigi, da se utegne z njo še kaj zanimivega zgoditi. Menda že prihodnje leto.

Podjetje je daljnega leta 1906 ustanovil Vincenzo Lancia, skupaj s prijateljem Claudiem Fogolinom. Lancio so že od mladih nog zanimala kolesa, nato tudi avtomobili. Bil je dirkač za druge tovarne, potem pa je postavil na noge lastno manufakturo. V naslednjih desetletjih je iz Lancie prišla marsikatera pomembna tehnična novost, na primer samonosna karoserija ali posamične obese. Lancia aprilia je bila za tiste čase (leto 1937) izjemen avtomobil, tudi po ustanoviteljevi smrti so iz tovarne še prihajali več kot spoštljivi, dragi, a zaželeni izdelki, denimo po drugi svetovni vojni aurelia in flaminia.

Konec šestdesetih jim poslovno ni šlo več, niso bili edina italijanska znamka, ki se je znašla pod dežnikom vedno večjega Fiata. Še so imeli kako uspešnico, predvsem delto (ne moremo pozabiti tudi stratosa, izjemnega avta za reli), morda je bila eden zadnjih kolikor toliko uspešnih izdelkov lancia thema, pripravljena skupaj z alfo romeo 164 in saabom 9000.