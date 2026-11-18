Nissan je pred 16 leti z leafom po svoje oral električno ledino. K nam je uradno pripeljal šele v drugi, precej večji izvedbi, ki je pustila pečat, zdaj pa je nared tretja, ko japonska znamka z njim tekmuje v zahtevni konkurenci. A tudi v takšnem okolju ima Nissan z njim načrte.

Pravijo, da je tretji model neke vrste križanec, ki pa naj bi bil le dokaj aerodinamičen, morda na pogled najbolje deluje s strani. No, tudi spredaj ima svojski svetlobni podpis, še bolj pa zadaj. Z dolžino 435 centimetrov, kar je malce več kot prej, je nekako med dvema velikostnima razredoma

V notranjosti sta za volanom in potem do sredine armaturne plošče povezana podolgovata zaslona, tudi kar nekaj stikal je in predvsem zelo dobri materiali in njihovi spoji. Malce nenavadno je, da za vozne programe ni ročice, temveč gumbi. Zadaj je kar prostorno, v osnovi prtljažnik z dvojnim dnom sprejme 437 litrov, kar je v redu, ne pa izjemno.

Pri ureditvi spredaj najbolj izstopajo dobri materiali in izvedba. FOTO: Gašper Boncelj

Zadaj je prostorno. FOTO: Gašper Boncelj

Prtljažnik je soliden, ne izjemen, frunka ni. FOTO: Gašper Boncelj

Moč motorja je bodisi 130 bodisi 160 kW, baterija ima 52 ali 75 kWh. Katoda je v obeh primerih iz nikelj-manganovega oksida (NMC); najhitreje se baterijski izvedbi polnita z enosmernim tokom z močjo 105 oziroma 150 kW. Baterija ima zdaj namesto pasivnega aktivno (tekočinsko) hlajenje. Z večjo baterijo obljubljajo res velik doseg, uradno čez 600 kilometrov.

Novi leaf je izveden na platformi CMF-EV, poznamo jo že iz nissana ariye, ki pa je pri nas ni več. Med drugim prinaša večjo togost karoserije, po drugi strani pa zadnja prema ni več poltoga, ampak večvodilska, kar pripomore k bolj udobni vožnji. Pogon je vselej na sprednji kolesi.

Leaf tako kot doslej za Evropo nastaja v Nissanovi britanski tovarni v Sunderlandu. V dveh rodovih je našel 700 tisoč kupcev, koliko jih bo v tretjem, je težko reči, vsekakor Nissan cilje ima, pri nas kakih sto v polnem letu. Cena modela z manjšo baterijo in šibkejšim motorjem je dobrih 35 tisoč evrov, z večjo pa 41 tisoč. Še kaj se lahko doplača. V preteklosti je bilo pri nas vsega skupaj prodanih okoli 400 leafov, kar nekaj so jih v prvi generaciji uvozili mimo uradnega zastopnika, ki ga ni prodajal.

Leaf je dolg 453 centimetrov, oblikovno je nekje med kombilimuzino in športnim terencem. FOTO: Gašper Boncelj

Kot je dejal Petar Nevistić, direktor podjetja GA Adriatic, v okviru katerega je tudi zastopstvo znamke Nissan, ima Nissan po dolgem času velike evropske načrte, z novimi modeli, a konkretnejši ni bil. Vemo, da bo kmalu nared twingov tehnični sorodnik nissan pixo, pa da bo tudi mali SUV juke dobil električno izvedbo. Morda se obeta še kaj, kjer bo šlo še za kak drug pogon, tudi za kak tip izdelka, po katerem je bil nekoč Nissan zelo znan …