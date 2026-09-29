Leapmotor B05: klasična oblika z električno vsebino

Kitajski Leapmotor na slovenski trg pošilja naslednji model, leapmotor B05. Najprej je bil najmanjši T03, pa za njim večja modela, križanca B10 in C10, zdaj prihaja B05. To je petvratna kombilimuzina, v dolžino meri 4,4 metra, ob strani jo zaznamujejo potopne kljuke in velika platišča, zadaj ima enovit svetlobni pas.

Armaturna plošča je v znamenju digitalizacije, do večine menijev se dostopa na velikem, 14-palčnem sredinskem zaslonu. Most sredinske konzole ponuja kar nekaj odlagalnih prostorov. Ob bateriji, ki je vgrajena v karoserijo, je druga vrsta precej prostorna. Prtljažnik pa je skromen, v osnovi ima 345 litrov prostornine.

Notranjost je zelo digitalna. FOTO: Emil Frey Slovenija

Za pogon na zadnji kolesi skrbi zadaj nameščeni elektromotor z močjo 160 kW, energijo mu zagotavlja baterija s katodo iz litij-železovega fosfata (LFP), s 67 kWh obeta doseg 480 kilometrov; polni se lahko počasi ali hitro, v drugem primeru z enosmernim tokom z močjo do 174 kW.

B05 se lahko pohvali z najboljšo oceno na varnostnem preizkusu Euro NCAP. Stane 27 tisoč evrov, malce so ga pocenili, saj za e-avtomobile ni več subvencij. Do konca leta naj bi prodali 60 vozil, prihodnje leto pa precej več.

Zadek s svetlobnim pasom FOTO: Gašper Boncelj

Avtomobil za zdaj prihaja iz Kitajske, prihodnje leto naj bi zagnali proizvodnjo v Stellantisovi tovarni v Zaragozi v Španiji, Stellantis je namreč pomemben delničar kitajske družbe.