Leapmotor: B10 je tretji model na slovenskem trgu

Kitajski Leapmotor, ki v Evropi tržno deluje s koncernom Stellantis, na slovenski trg pošilja svoj tretji model, to je leapmotor B10.

Gre za športnega terenca, dolg je 4,5 metra, torej je nekoliko manjši od karoserijsko sorodnega prvega modela C10. Medtem ko je C10 lahko ali popolnoma električen ali podaljševalnik dosega, so B10 pripravili izključno na električni pogon.

Motor, ki poganja zadnji par koles, ima moč 160 kW, ima baterijo (tip s katodo LFP) z zmogljivostjo 67 kWh. Uradni doseg je 431 kilometrov. Polni se lahko počasi ali hitro, v drugem primeru na enosmerni tok z močjo 168 kW.

Ima pet sedežev, ki so precej prilagodljivi, predvsem je mogoče vsa naslonjala zložiti. Poleg zadnjega prtljažnika (430 litrov) ima še pomožnega sprednjega (25 litrov).

Cena novinca se pri nas začne pri 31 tisoč evrih, še nekaj se zniža, če se stranka odloči za financiranje, seveda je tu še 7200 evrov subvencije.

Prodajni načrt za B10: letos 30 vozil, prihodnje leto 150. Znamka Leapmotor je sicer prodajo v Sloveniji začela zelo dobro, v prvih treh mesecih od nastopa na trgu so prodali 118 avtomobilov, večino predstavlja mali in po ceni najbolj ugodni T03.

Leapmotor za zdaj avtomobile v Evropo dobavlja s Kitajske, v prihodnje bodo B10 in verjetno še kateri model izdelovali v eni Stellantisovih tovarn v Evropi, konkretno v Španiji.