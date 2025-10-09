  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Avtomobilno

    Leapmotor T03 – avto prihodnosti za sodobne uporabnike

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Leapmotor T03 ni le »mestni električni avto«, temveč dokaz vrhunske učinkovitosti v resničnih razmerah. Z avtonomijo v realni vožnji in najugodnejšo porabo energije se jasno uvršča v vrh kompaktnih električnih avtomobilov. FOTO: Leapmotor
    Galerija
    Leapmotor T03 ni le »mestni električni avto«, temveč dokaz vrhunske učinkovitosti v resničnih razmerah. Z avtonomijo v realni vožnji in najugodnejšo porabo energije se jasno uvršča v vrh kompaktnih električnih avtomobilov. FOTO: Leapmotor
    Nina Korinšek
    9. 10. 2025 | 11:53
    9. 10. 2025 | 11:53
    8:25
    A+A-

    Revolucionarni avto, ki s subvencijo stane le 10.290 evrov, ni le poceni, z osnovno opremo, kakovostjo, varnostjo in nizkimi stroški vožnje je idealno vozilo za vsako družino, mlade voznike, starejše in vse z željo po enostavni mobilnosti.

    Leapmotor T03 je mestni električni avto, ki je požel veliko zanimanje na evropskem avtomobilskem trgu. Vzrok ni le cena, v Sloveniji stane ob upoštevanju popusta in financiranju zgolj 10.290 evrov, ampak tudi podpora, ki jo pri nas ponuja uradni zastopnik, skupina Emil Frey. Nakupni proces, vzdrževanje in servisi za Leapmotor T03 so tako popolnoma enaki kot pri evropskih znamkah iz koncerna Stellantis. S tem se močno loči od številnih drugih kitajskih znamk, ki prihajajo na evropski in slovenski trg.

    Prostornost kabine je prijetno presenečenje – tudi višje osebe bodo udobno sedele spredaj in zadaj. Prtljažnik s prostornino 211 litrov brez težav omogoča, da se lahko z njim zapeljete po tedenske nakupe živil. FOTO: Leapmotor
    Prostornost kabine je prijetno presenečenje – tudi višje osebe bodo udobno sedele spredaj in zadaj. Prtljažnik s prostornino 211 litrov brez težav omogoča, da se lahko z njim zapeljete po tedenske nakupe živil. FOTO: Leapmotor

    Mali veliki avtomobil za odlično ceno

    Leapmotor T03 je revolucionaren zaradi odličnega razmerja med ceno in dobljenim. Je dokaz, da je lahko najcenejši avto zelo dober avto. V osnovi gre za kompakten mali električni avtomobil s petimi vrati in štirimi sedeži, ki z dolžino le 3,62 metra prinaša izjemno okretnost v mestnem vrvežu, ko je treba pred šolo odložiti otroke ali oditi na tržnico po nakupih. Iskanje parkirnega mesta je preprosto. Obračalni krog je manjši od desetih metrov, kar je za mestno vožnjo luksuz. Prtljažnik z 211 litri prostornine pritiče mestnemu avtomobilu. Je tudi prilagodljiv, saj se ob podiranju sedežev poveča na 508 litrov, kar omogoča celo prevoz kakšnega manjšega kosa pohištva ali več prtljage, če avto uporabljata dve osebi.

    Prostornost kabine je prijetno presenečenje – tudi višje osebe bodo udobno sedele spredaj in zadaj. Prtljažnik s prostornino 211 litrov brez težav omogoča, da se lahko z njim zapeljete po tedenske nakupe živil.

    Trendovsko oblikovani Leapmotor T03 z dvobarvno zasnovo, 15-palčnimi (38,10 centimetra) lahkimi platišči in svetili z LED-tehnologijo, ki ponoči in v slabih vremenskih razmerah izboljšujejo udobje in varnost v vožnji, je v notranjosti prostoren avtomobil. Na 2,4 metra medosne razdalje so inženirji namestili štiri sedeže. To pomeni, da vožnja na zadnjih sedežih ni primerna le za manjše otroke v avtosedežih, ampak bo udobno tudi za tiste višje rasti.

    Leapmotor T03 je v Sloveniji na voljo v izbranih prodajnih salonih v lasti skupine Emil Frey, kar mu daje prednost pred drugimi kitajskimi proizvajalci, ki še vedno gradijo svoje prodajne mreže. FOTO: Leapmotor
    Leapmotor T03 je v Sloveniji na voljo v izbranih prodajnih salonih v lasti skupine Emil Frey, kar mu daje prednost pred drugimi kitajskimi proizvajalci, ki še vedno gradijo svoje prodajne mreže. FOTO: Leapmotor

    Veliko opreme po zadnjih tehnoloških smernicah

    Moderni zunanji zasnovi sledi enako napredna ureditev kabine. Kljub nizki ceni je opremljen tako, kot bi pričakovali od večjih in dražjih avtomobilov. Na otip prijeten volan je oblečen v umetno usnje, za boljše vzdušje in več svetlobe v kabini poskrbi panoramska sončna streha z električno pomičnim senčnikom, prednja in zadnja stekla so pomična na elektriko, kljuke vrat so kromirane, kabina je hitro ohlajena s pomočjo samodejne klimatske naprave. Modernost izkazuje z digitalizacijo in povezljivostjo (4G), zagotovljene so neomejene posodobitve programske opreme za neprekinjeno uporabniško izkušnjo.

    Leapmotor T03 je petvratni električni mestni avtomobil, ki ponuja obilico funkcij, s katerimi se hvalijo večji in dražji avtomobili.  FOTO: Leapmotor
    Leapmotor T03 je petvratni električni mestni avtomobil, ki ponuja obilico funkcij, s katerimi se hvalijo večji in dražji avtomobili.  FOTO: Leapmotor

    Zabavno-informacijski sistem temelji na 8-palčni (20,32 centimetra) digitalni instrumentni plošči in 10,1-palčnem (25,65 centimetra) osrednjem zaslonu na dotik s satelitsko navigacijo, na katerem se v pomoč pri vzvratni vožnji vozniku s pomočjo kamere prikazuje slika z okolico. Ne manjkajo niti zadnji parkirni senzorji.

    Varnost serijsko

    Evropski konzorcij za teste trčenj Euro NCAP ocene za varnost in zaščito potnikov še ni podelil, je pa večji model Leapmotor C10 prejel najvišjo možno oceno za varnost. Pri Leapmotorju so samozavestni tudi z mestnim T03, saj je njegova serijska varnostna oprema zelo obsežna – vozilo je opremljeno s šestimi varnostnimi blazinami, tremi kamerami, petimi radarji in desetimi naprednimi sistemi za aktivno varnost voznika LEAP Pilot – vključno z opozorilom na zapustitev voznega pasu, prilagodljivim tempomatom, pomočjo pri ohranjanju vozila na voznem pasu, opozorilom na utrujenost voznika, prepoznavanjem prometnih znakov in samodejnim zaviranjem v sili.

    Prvak v učinkovitosti

    Ena od bistvenih prednosti kompaktnega Leapmotorja T03 je pogon. Pod pokrovom motorja T03 je elektromotor z močjo 70 kW (95 KM) in navorom 158 Nm, ki ga dopolnjuje baterija s kapaciteto 37,3 kWh. S to kombinacijo ima v kombiniranem ciklu WLTP doseg do 265 kilometrov in do 395 kilometrov v mestnem ciklu. Majhno porabo energije so med drugim inženirji zagotovili z lahko konstrukcijo in s pametnim sistemom za upravljanje baterije (BMS), ki s pomočjo naprednih tehnologij spremlja njeno stanje v realnem času in zagotavlja optimalno delovanje pri različnih temperaturah. Z avtomobilom lahko brezskrbno zapeljete tudi na avtocesto, saj je največja hitrost vozila 130 km/h. V mestu pa ne boste prav nič zaostajali za drugimi vozili, od 0 do 50 km/h pospeši v petih sekundah, od 0 do 100 km/h pa v 12,7 sekunde.

    V praksi je Leapmotor T03 hiter in okreten avtomobil za mestne razmere, največja hitrost 130 km/h pa mu omogoča tudi pobeg po avtocesti na izlete ob koncih tedna. FOTO: Leapmotor
    V praksi je Leapmotor T03 hiter in okreten avtomobil za mestne razmere, največja hitrost 130 km/h pa mu omogoča tudi pobeg po avtocesti na izlete ob koncih tedna. FOTO: Leapmotor

    Da gre za enega najbolj optimalnih pogonov ta hip, dokazuje letošnji dogodek ECOBEST Challenge, ki ga organizira neodvisna evropska avtomobilska organizacija AUTOBEST. Vozilo Leapmotor T03 je v realnih razmerah zmagalo z rezultatom 109 odstotkov, kar je sploh prvič, da je avto presegel uradno napoved WLTP. Leapmotor T03 je blestel tako po energetski kot po skupni učinkovitosti, v katerih ocenjujejo porabo in polnjenje.

    Počasno in hitro polnjenje baterije

    Avtomobil ima vgrajen polnilnik 6,6 kW, ki omogoča polnjenja od 30 do 80 odstotkov v načinu AC v 3,5 ure. Največja moč polnjenja v DC načinu je 45 kW, kar pomeni, da se baterija od 30 do 80 odstotkov napolni v 36 minutah.

    Baterija ima sestavo LFP (litij‑železo‑fosfat), njena kapaciteta 37,3 kWh pa v kombinirani vožnji omogoča do 265 kilometrov dosega z enim polnjenjem (WLTP). FOTO: Leapmotor
    Baterija ima sestavo LFP (litij‑železo‑fosfat), njena kapaciteta 37,3 kWh pa v kombinirani vožnji omogoča do 265 kilometrov dosega z enim polnjenjem (WLTP). FOTO: Leapmotor

    T03 ponuja tri načine vožnje – eco, sport in standard. Način eco optimizira regenerativno zaviranje in zagotavlja bolj gladek odziv, kar povečuje energetsko učinkovitost. V načinu sport ima avtomobil hitrejši odziv in srednjo raven regenerativnega zaviranja, standard pa je nekje vmes, idealen za vsakodnevno vožnjo.

    Leapmotor T03 je trenutno najdostopnejši električni avtomobil na slovenskem trgu. Ob upoštevanju eko subvencije in popustu ob financiranju je cena za Leapmotor T03 zgolj 10.290 evrov, kar je trenutno najboljša ponudba za nakup električnega vozila segmenta A na slovenskem trgu.

    Leapmotor T03 je avto prihodnosti za sodobne uporabnike. Preizkusite ga na testni vožnji.

    T03 le za 89 evrov na mesec!

    Leapmotor T03 je zaradi nizke nakupne cene ter nizkih stroškov vzdrževanja in servisiranja zelo zanimiv avtomobil. Dodatno nakup olajša možnost financiranja in mesečnega odplačevanja z ugodno fiksno obrestno mero 3,8 %. Lizing vam omogoča kar največ prilagodljivosti. Z izbiro ustrezne dobe financiranja, višine pologa in ostanka vrednosti bomo višino obroka prilagodili vašim željam in zmožnostim. Preverite ponudbo, Leapmotor T03 je lahko vaš že za 89 evrov na mesec.

    Naročnik oglasne vsebine je P Automobil Import d.o.o. ​

    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec kariere

    Ganljivo slovo: S slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

    Večkratna državna prvakinja v kolesarstvu Eugenia Bujak je s težkim srcem sklenila svojo športno pot.
    8. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    Putinova paranoja menda vzrok za etnično čiščenje med ruskimi vohuni

    Analiza CEPA kaže, da Putin sistematično rusificira obveščevalne službe. Ta poteza, ki jo poganja paranoja, prekinja sovjetsko tradicijo.
    8. 10. 2025 | 18:52
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slikaj račun, osvoji nagrado!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Marketplace Štajerska: digitalna vstopnica v svet lokalnih doživetij

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Leapmotor T03 – avto prihodnosti za sodobne uporabnike

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bančništvo

    Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Miran Varga 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    Leapmotorelektrični avtomobilelektrična mobilnostP Automobil Import
    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Zoran Zeljković se vrača na Bonifiko

    Po prekinitvi pogodbe s Slavišo Stojanovićem ima NK Koper novega trenerja. Na klop se vrača njihov nekdanji strateg Zoran Zeljković.
    9. 10. 2025 | 13:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Telekom Slovenije

    Dobra digitalna infrastruktura je predpogoj za konkurenčnost

    Le podjetja s kakovostno, zanesljivo in varno digitalno infrastrukturo bodo pripravljena na prihodnost.
    Nejc Gole 9. 10. 2025 | 13:06
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javno pismo

    Predsednik KPK Golobu: Diskreditacije so šle čez mejo dopustnega

    Robert Šumi je v javnem pismu premieru opozoril na delovanje neodvisnih institucij in politično kulturo v državi.
    9. 10. 2025 | 12:53
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nezaupnica

    Ursula von der Leyen preživela še tretji napad, kako so glasovali Slovenci?

    V evropskem parlamentu so gladko zavrnili obe predlagani nezaupnici.
    Peter Žerjavič 9. 10. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Rehabilitacija komika

    Egiptovsko-ameriški komik in satirik Bassem Youssef se je po emigraciji v ZDA vrnil na egiptovsko televizijo.
    Peter Rak 9. 10. 2025 | 12:22
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javno pismo

    Predsednik KPK Golobu: Diskreditacije so šle čez mejo dopustnega

    Robert Šumi je v javnem pismu premieru opozoril na delovanje neodvisnih institucij in politično kulturo v državi.
    9. 10. 2025 | 12:53
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nezaupnica

    Ursula von der Leyen preživela še tretji napad, kako so glasovali Slovenci?

    V evropskem parlamentu so gladko zavrnili obe predlagani nezaupnici.
    Peter Žerjavič 9. 10. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Rehabilitacija komika

    Egiptovsko-ameriški komik in satirik Bassem Youssef se je po emigraciji v ZDA vrnil na egiptovsko televizijo.
    Peter Rak 9. 10. 2025 | 12:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo