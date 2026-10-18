Limuzina, spalnica ali pisarna na kolesih

Limuzina razreda S iz tovarne Mercedes-Benza je tisti serijski avtomobil, ki je v marsičem najboljši. Obenem gre za avtomobilski test, pri katerem mora pisec sedeti na vsaj dveh različnih sedežih, da je preizkus sploh smiseln. Začnimo pri številkah. Testni primerek ima oznako mercedes-benz S 450d 4matic. Že iz tega je jasno, da gre za dizelski motor in štirikolesni pogon. Poganja ga trilitrski vrstni šestvaljnik s 367 konjskimi močmi (270 kW), ki sto kilometrov na uro doseže v 5,1 sekunde, pri čemer navduši 750 Nm navora. Končna hitrost je 250 kilometrov na uro., Mercedes-benz S 450d 4matic long Zastopnik: Star Import Cena: 120.410 evrov (testni 208.504 evre) Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen Izpust CO2: 176 g/km V rezervoar gre 76 litrov dizelskega goriva. FOTO: Aljaž ...