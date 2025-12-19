Lizing ali kredit? Odločitev, ki vam lahko prihrani tisoče evrov

Pri nakupu novega ali rabljenega vozila se kupci najpogosteje odločajo med dvema oblikama financiranja: avtomobilskim lizingom ali klasičnim kreditom. Na prvi pogled sta možnosti podobni, vendar se v praksi razlikujeta v stroških, tveganjih, davčni obravnavi ter fleksibilnosti ob koncu financiranja. Prav zato je razumevanje razlik pomembno, saj lahko pravilna odločitev posamezniku ali podjetju prihrani več tisoč evrov.

Kredit in lizing si strukturo posojanja sicer delita, vendar se ločita v ključnih lastnostih, kot so lastništvo vozila, razpoložljive oblike zavarovanja, višina začetnega pologa ter skupni stroški financiranja. Kupci, ki želijo dolgoročno predvidljivost, pogosto izberejo kredit, medtem ko se kupci, ki cenijo fleksibilnost ob koncu obdobja, pogosteje odločijo za lizing.

Lastništvo – temeljna razlika med kreditom in lizingom

Prvi pomemben element, ki ga mora kupec razumeti, je lastništvo vozila. Ta vidik neposredno vpliva na davčno obravnavo, obvezna zavarovanja in upravljanje tveganj.

Kredit

Pri kreditu je vozilo takoj v lasti kupca. To pomeni, da je kupec takoj vpisan v prometno dovoljenje in homologacijo, kar prinaša popoln nadzor nad vozilom. Pri podjetjih se vozilo vodi v knjigah kot osnovno sredstvo, ki se amortizira.

Finančni lizing

Pri finančnem lizingu vozilo do izteka pogodbe ostane v lasti lizingodajalca. Kupec je uporabnik, ki vozilo uporablja, vendar ga formalno ne poseduje. Ob koncu obdobja ima možnost odkupa po pogodbeno določeni vrednosti.

Operativni lizing

Pri operativnem lizingu je lastništvo ves čas v rokah lizing hiše. Uporabnik plačuje le uporabo vozila, ne pa njegovega nakupa. Po izteku pogodbe lahko vozilo vrne ali odkupi po tržni ali vnaprej določeni vrednosti. Ta model je postal posebej priljubljen pri posameznikih in podjetjih, ki želijo vozilo redno menjati in ne prevzemati tveganja glede njegove preostale vrednosti.

Razumevanje razlik v lastništvu je pomembno tudi zato, ker vpliva na zavarovanje, stroške ob koncu pogodbe ter na prodajo vozila. Pri lizingu kupec nima popolnega nadzora nad tem, komu in kdaj lahko vozilo proda, medtem ko je pri kreditu okoliščine prodaje povsem v rokah lastnika.

Stroški financiranja – kaj v resnici plača kupec

Izbira med kreditom in lizingom je pogosto odvisna od skupnih stroškov. Ti se lahko med ponudbami močno razlikujejo, zato je pregled stroškovnih elementov nujen del informirane odločitve.

Obrestna mera ter EOM

Pri kreditih so banke zakonsko zavezane k popolni preglednosti stroškov. To pomeni, da mora biti prikazan EOM – efektivna obrestna mera, ki združuje vse stroške kredita, vključno z obrestmi, stroški odobritve in zavarovanja.

Pri lizingu zakonsko določenega enotnega kazalnika, primerljivega z EOM, ni. Zato lizing hiše stroške pogosto predstavijo v več postavkah, kot so obdelava, vodenje, zavarovanje ter dodatne storitve. Kupci morajo vsako ponudbo pregledati celovito in preveriti vse vključene stroške, saj se lahko med ponudniki bistveno razlikujejo.

Ker lizing nima enega standardiziranega stroškovnega kazalnika, je za realno primerjavo smiselno, da kupec sam izračuna celoten strošek financiranja in ga postavi ob bok ponudbam kreditov. Le pregled vseh stroškov na istem časovnem horizontu omogoča objektivno oceno, katera možnost je finančno ugodnejša.

Polog kot dejavnik stroškov

Pri kreditih polog ni obvezen. Kupec lahko financira celotno vrednost vozila, s čimer ohrani svojo likvidnost, vendar se zaradi višje glavnice poveča mesečna obveznost.

Pri lizingu pa je polog skoraj vedno obvezen, običajno med 10 % in 30 %. Višji polog pomeni nižjo mesečno obveznost in manjše tveganje za lizing hišo. Prenizek polog pogosto vodi do višjih stroškov financiranja. Zato se pri profesionalnih izračunih vedno pripravi več scenarijev s pologom 10 %, 20 % in 30 %, da kupec dobi jasen vpogled v optimalno možnost.

Zakaj se vse več kupcev nagiba k lizingu

Čeprav kredit ponuja predvidljivost in popolno lastništvo, se veliko kupcev odloča za lizing zaradi večje fleksibilnosti. Lizing omogoča enostavnejšo menjavo vozila, podjetjem prinaša davčne prednosti, uporabnikom pa zmanjšuje tveganje glede preostale vrednosti vozila. Pri operativnem lizingu je še posebej priljubljena možnost vračila vozila brez skrbi o prodaji, cenitvi ali tržni vrednosti.

Prav zato je lizing za mnoge kupce dolgoročno boljša rešitev, saj omogoča lažje načrtovanje stroškov, manjše tveganje in manj administrativnih obveznosti. Kupci, ki želijo redno voziti novejša vozila ali se izogniti tveganjem glede vrednosti, zato pogosto izberejo lizinško financiranje.

Kako lahko DoberAvto.si pomaga pri odločitvi

Pri odločitvi o financiranju je pomembno tudi, da ima kupec zanesljiv dostop do preverjenih vozil in jasnih informacij. DoberAvto.si je eden izmed vodilnih portalov za rabljena vozila v Sloveniji in ponuja orodja, ki kupcem in prodajalcem olajšajo pot do varnega nakupa ali prodaje.

Na portalu je mogoče hitro pregledati avto oglase ter se izogniti tveganjem, kot so nepopolna dokumentacija, nejasen izvor vozila ali pravne nejasnosti. Poleg tega omogoča tudi napredni pregled po znamkah, kar kupcu prihrani čas pri iskanju ustreznega modela.

Kupcem, ki razmišljajo o financiranju, portal nudi tudi informacije o možnostih, kot je rabljen avto na lizing. Tako lahko uporabniki na enem mestu pridobijo celovit pregled vozil in financiranja.

Z dobro pripravljeno dokumentacijo, jasnimi podatki o vozilu ter razumevanjem razlik med oblikami financiranja lahko kupci sprejmejo odločitev, ki dolgoročno vpliva na njihovo finančno stanje. Prav tu pa igra pomembno vlogo tudi portal DoberAvto.si, ki kupcu na enem mestu ponuja vse ključne informacije za boljši in varnejši nakup.

