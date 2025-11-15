Louis Schweitzer, arhitekt sodobnega Renaulta

V nadaljevanju preberite:

Nedavno je v starosti 83 let umrl Louis Schweitzer, nekdanji dolgoletni prvi mož francoske avtomobilske družbe Renault, ki je to za Slovenijo pomembno podjetje dvignil na svetovno raven.

Bil je diplomant École nationale d'administration (ENA), s katere prihajajo mnogi francoski vodilni kadri. V Renault je po službovanju v visokih državnih službah, med drugim je vodil kabinet premiera Laurenta Fabiusa, prišel leta 1986.

Najprej je bil finančni direktor, vodenje podjetja je prevzel leta 1992. Stanje v Renaultu takrat ni bilo niti približno dobro, pri prodaji so bili bolj ali manj odvisni od domačega trga, ubadali so se s presežnimi zmogljivostmi. Leta 1997 so zaprli tovarno v Belgiji, v Vilvoordu, ob tem je bilo veliko protestov, v Sloveniji je vladala bojazen, da bi se kaj podobnega lahko zgodilo z Revozom.

V času Schweitzerja je Francija, ki je po drugi svetovni vojni Renault podržavila, postopoma zmanjševala delež v podjetju. Takrat je v avtomobilski industriji potekalo močno prestrukturiranje (združitve, prevzemi). Schweitzer je poskušal Renault združiti z Volvom, pa se ni izšlo, kasneje nam je dejal, da to obžaluje.

Ko smo bili leta 1998 na odprtju Renaultove tovarne v Braziliji – poimenovali so jo po Ayrtonu Senni, legendarnem dirkaču, ki se je nekaj let prej usodno ponesrečil v Williams-Renaultovem dirkalniku – je Schweitzer mednarodni skupini novinarjev napovedal načrt, da bodo Renault iz francoskega razvili v globalno podjetje.