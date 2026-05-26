Električni ferrari s 1000 »konji« in dizajnom, ki deli mnenja

Ferrari je po dolgem pričakovanju razkril svojega elektro športnika, ferrari luce. Model pričakovano izstopa z izjemnimi zmogljivostmi pa tudi za dizajnom, ki ga je narekovala oblikovalska skupina pod vodstvom nekdanjega Applovega oblikovalca Johna Iveya in bo nedvomno delil mnenja.

»To je rezultat »petletnega dela«,« je izvršni direktor Benedetto Vigna dejal več kot 200 novinarjem, ki so se včeraj zvečer zbrali v Rimu. Predstavitev je bila v italijanski prestolniici zato, ker je Ferrari prav tu leta 1947 z modelom 125 S prvič zmagal v kaki dirki.

Luce, italijansko luč ali svetloba ima štiri elektromotorje, enega za vsako kolo, ki skupaj ustvarijo moč 772 kW (1036 KM), baterija s 111 kWh pa mu zagotavlja ocenjeni doseg 530 kilometrov. Ob 800-voltni električni arhitekturi je največja moč polnjenja 350 kW.

Ureditev kabine pomeni odmik od digitalnosti. FOTO: Handout Afp/Ferrari

Luce z mesta do 100 km/h pospeši v 2,5 sekunde, najvišja hitrost je 310 km/h.

Zanimivo je, da je petsedežni luce največji avtomobil v Ferrarijevi modelski paleti: s 5026 mm je 53 mm daljši od modela purosangue z bencinskim dvanajstvaljnikom.

Trdijo, da je luce, ki tehta 2,2 tone, najbolj aerodinamičen od vseh Ferrarijevih modelov. Poleg tega naj bi imel ob ogromnih zavornih diskih ob zaviranju tudi izjemno sposobnost rekuperiranja energije.

Benedetto Vigna: prvi mož Ferrarija: Avtomobil smo pripravljali pet let. FOTO: Francis Mascarenhas/Reuters

Glede zunanjega oblikovalskega sloga so bili prvi odzivi na družbenih omrežjih zelo različni, od zelo odklonilnih, do tistih, ki govorijo o absolutni oblikovalski mojstrovini.

Notranjost je svojska, recimo ji poudarjeno klasična, z veliko gumbi in stikali, drugače kot v primeru mnogih tekmecev, kjer prevladujejo veliki zasloni.

Vsaj z vidika prostornosti, kjer je ob dveh vrstah še prtljažnik s kar 600 litri, je lahko to tudi avtomobil za družine z zelo globokimi žepi.

Denar pri takšnem avtu in znamki res ne more biti odločilno vprašanje. A vseeno: ferrari luce naj bi stal okoli 550 tisoč evrov, strankam ga bodo začeli dobavljati proti koncu letošnjega leta.

Zmogljivosti so s 1000 konji osupljiva, a kaj drugačnih tudi nismo pričakovali. FOTO: Handout Afp/Ferrari

Podjetje iz Maranella se z njim podaja v smer električne mobilnosti, ki kljub velikim besedam vodilnih ni povsem gotova, saj se je v zadnjih letih navdušenje kupcev električnih superšportnih modelov ohladilo, največji Ferrarijev tekmec Lamborghini se mu je za zdaj celo odrekel.

Ferrari vendarle verjame, da mu bo luce dal tudi priložnost za nadaljnji prodor na trge, kot je Kitajska, kjer so električna vozila že zelo razširjena« in veliki bencinski avtomobili so močno obdavčeni. »Med našimi strankami je veliko takšnih,ki še vedno iščejo nekaj popolnoma drugačnega za uporabo v različnih trenutkih življenja«, je dejal Enrico Galliera, glavni direktor marketinga in komercialnega oddelka Ferrarija