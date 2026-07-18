Mali e-križanec iz Volkswagna

Skupina Volkswagen ima letos na sporedu družino novih manjših električnih modelov, ki naj bi jim prinesli večjo množičnost. Po modelih cupra raval, škoda epiq in volkswagen ID. polo je na vrsti še volkswagen ID. cross. Predstavljajo ga kot samostojen model, a le deluje kot bolj družinski ID. polo. Lahko je to tudi električni pogled na tip klasično gnanega avtomobila, kot je volkswagen t-cross.

Volkswagen ID. cross je dolg 415 centimetrov, za 10 cm je daljši od ID. pola, od katerega je tudi rahlo višji in širši. Medosje meri 2,6 metra, toliko kot pri polu. V primerjavi s tem potniki sedijo malce višje, poleg tega je na zadnji klopi nekaj več prostora za glavo. Predvsem pa je večji prtljažnik, v osnovi meri 475 litrov, ima globok spodnji prostor, ki spominja na tistega v električni Fordovi kugi. Poleg tega ima v nasprotju s polom še manjši sprednji »trunk«, vanj gre 22 litrov.

V kabini je opazna vrnitev h gumbom in stikalom. Foto Volkswagen

Zadaj ID. cross sprejme 475 litrov. Foto Volkswagen

Manjši sprednji prtljažnik FOTO: Volkswagen

ID. cross tako kot ID. polo za volanom prinaša vrnitev h klasiki, znova so tu kolesca in gumbi, digitalizacija je močno omejena. Tudi v tem primeru ima avtomobil dvokraki volan, armaturna plošča se z nekaterimi linijami sicer malce razlikuje od tiste v polu. Nekaj več je dodatnih odlagalnih prostorov.

Tako kot vsi v uvodu omenjeni modeli je tudi ID. cross pripravljen na platformi MEB+, kar pomeni, da ima drugače kot prvi modeli družine ID, ki so gnani zadaj, motor in pogon spredaj. Štirikolesni pogon ni predviden. Električni motor ima tri različice moči, na voljo je baterija z dvema zmogljivostma. Vstopni pogon zmore moč 85 kW, srednji motor doseže 99 kW. V teh dveh primerih ima avtomobil baterijo s katodo iz litij-železovega fosfata (LFP), zmogljivost je 37 kWh. Najmočnejši motor ima moč 155 kW, baterija s katodo iz nikelj-kobaltovega oksida (NMC) pa ima 52 kWh.

Obe bateriji se lahko polnita počasi in hitro. V prvem primeru z močjo 11 kW (z 22 kW ni predvideno), v drugem pa z močjo do 90 oziroma 105 kW. Po navedbah proizvajalca bo imel ID. cross v standardni opremi funkcijo, ki ji po angleško pravijo vehicle to load, da bo mogoče iz avtomobilove baterije, če bo seveda imela dovolj energije, prek priključka v prtljažniku polniti zunanjo napravo, na primer e-kolo.

Najdostopnejša in verjetno za večino zanimivejša izvedba modela ID cross bo pri nas stala 28 tisoč evrov, a bo tako kot v primeru ID pola na voljo šele kasneje. Na začetku bo ID cross na voljo z zmogljivejšo baterijo in najmočnejšim motorjem, cena še ni znana. S takšno pogonsko izvedbo stane manjši ID polo 35 tisoč, tako da bo najbolj zmogljivi cross najverjetneje vsaj za kakega tisočaka dražji.

ID. cross je dolg 416 centimetrov. FOTO: Gašper Boncelj

Če so nam pri električnem polu Volkswagnovi ljudje rekli, da je njegov prvi tekmec renault 5, lahko mi zapišemo, da bodo v tem primeru tekmovali z renaultom 4, pa verjetno še katerim.