Mali lexus za veliko prodajo

Lexus je nekoč že imel kak manjši avtomobil, takšna je bila kombilimuzina CT, a te že nekaj časa ni več. Po svoje jo v duhu časa, ko naj bi nas zanimali predvsem športni terenci, zamenjuje nov model z imenom lexus LBX. Znamki naj bi tako v Evropi kot v Sloveniji prinesel občutno večje prodajne številke.

Lexus LBX je po modelu LFA prvi avtomobil te znamke, ki ima v imenu tri črke. Seveda je bil LFA kot izrazito športen model za običajno publiko skoraj nedosegljiva kategorija. LBX, kar je angleška kratica malce visokoleteče oznake lexus breakthrough crossover (poskusimo to prevesti kot Lexusov križanec preboja), pa meri na široko občinstvo. Kot je dejal Gregor Mauko, direktor družbe Toyota Slovenija, naj bi novinec letno prodajo znamke v Evropi s 75 tisoč dvignil na precej več kot 100 tisoč. V Sloveniji naj bi jih letos prodali 100, v prihodnjih dveh letih 140 in 180, s čimer bi LBX predstavljal polovico tukajšnje prodaje.

V notranjosti izstopa pokončni zaslon. Foto Lexus

Novi mali križanec je pripravljen na konstrukcijski osnovi GB-A, s katere je prišla tudi Toyotina podobno velika uspešnica yaris cross. Lexus LBX je dolg 419 centimetrov, skoraj enako kot yaris cross, medosna razdalja je daljša za 2 centimetra (258 cm). Pogon je v osnovi tudi že znan; gre za hibrid, ki združuje 1,5-litrski bencinski trivaljnik z enim ali dvema električnima motorjema. V drugem primeru ima štirikolesni pogon. Sistemska moč je 100 kW. Pravijo, da so bencinski motor za lexusa LBX posebej dodelali (dodana izravnalna gred, drugačni nosilci motorja, nova krmilna enota), da je bolj tih in miren. S tem namenom so tudi močno dodatno izolirali posamezne dele vozila. Zanimivo je, da so namesto litij-ionske, ki jo ima yaris cross, uporabili posodobljeno nikelj-metal hidridno baterijo, pravijo, da zato, ker zavzame manj prostora.

Da gre za lexusa, spredaj kaže značilna vretenasta maska, zadaj izstopa širok svetlobni pas. V kabini so za volanom novi digitalni merilniki, veliko je različnih prilagoditev. Na sredini je pač pokončen zaslon z diagonalo 25 centimetrov, na njem je še nekaj tipk. Zadaj glede na zunanje mere pričakovano ni posebej zračno, prtljažnik ima dokaj pravilne linije, tako da se 400 litrov kar dobro izkoristi; je pa litrov manj v štirikolesni izvedbi. Povečljiv je v razmerju 60/40, vendar nastane stopnica.

Vselej ima hibridni pogon, ki je lahko tudi štirikolesni. FOTO: Gašper Boncelj

LBX ima vse asistenčne sisteme kot večji hišni bratje, bomo pa v preizkusu videli, ali držijo navedbe tovarne, da se pelje zelo dobro in da je nadvse varčen – uradno poraba je od 4,4 do 4,8 litra na sto kilometrov.

Cena se začne pri 30 tisoč evrih, gre lahko seveda še kar nekaj tisočakov višje; šele ko boste združili eno od osnovnih oprem z morebitnimi dodatnimi paketi, bo povsem jasna.