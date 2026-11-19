Pri prodaji avtomobilov pogosto govorimo o novih izdelkih, a veliko se seveda prodaja tudi rabljenih. Največkrat v tem primeru pišemo o uvozu rabljenih, bistveno večji pa je del trga z rabljenimi avtomobili, ki so že doslej vozili pri nas. Velikokrat gre za avtomobile, ki se menjajo v sistemu staro za novo, ali za tiste, ki jih ljudje prodajajo iz drugega razloga. Eno od podjetij, za katera je prodaja »domačih« rabljenih avtomobilov glavnina dejavnosti, je Maxx Auto, ki deluje v okviru družb KMAG in VCAG, znanih po znamkah Kia, Volvo, Geely, KGM, Lynk & Co … Kot pravi Tomaž Ahčin, vodja prodaje rabljenih vozil v Maxx Autu, prodaja tistih, ki so že na našem trgu, predstavlja 70 odstotkov njihove dejavnosti, le 30 odstotkov vozil pripeljejo iz uvoza. Pri njih se najbolje prodajajo rabljeni ...