Manjši dizli izgubljajo kupce, večji ostajajo iskani

Dražje gorivo spreminja trg rabljenih avtomobilov, vendar povpraševanje po dizlih ne upada enako pri vseh modelih.

Dizelsko gorivo se je od začetka leta podražilo za približno 34 odstotkov, bencin pa za 26 odstotkov. Prodajalci rabljenih avtomobilov opažajo, da se kupci na višje stroške odzivajo različno: povpraševanje najbolj upada pri kompaktnih dizlih, medtem ko so dizelski športni terenci in avtomobili premijskih znamk še vedno iskani.

Trgovci trenutno najvišje marže dosegajo pri priključnih hibridih, več težav pa imajo z manjšimi dizelskimi vozili. Rabljenega dizla je še vedno mogoče prodati, vendar je trg postal bolj izbirčen - in dražje gorivo je eden od dejavnikov, ki vplivajo na odločitev kupcev.