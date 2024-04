Marčne rdeče številke, ki skrbijo

Leto se je začelo vsaj rahlo pozitivno, marec pa je bil za prodajo avtomobilov v Evropi bolj neugoden. Res je to le en mesec, ki je bil glede delovnih dni še koledarsko prikrajšan, pa vendar. Še posebej so bili na nekaterih velikih trgih pod pritiskom električni avtomobili.

Po podatkih panožnega združenja Acea se je prodaja avtomobilov v Evropi prejšnji mesec zmanjšala za tri odstotke in pristala pri 1,38 milijona, samo v Evropski uniji pa za pet odstotkov (1,03 milijona). V četrtletju je rezultat rahlo pozitiven, veliki proizvajalci, kot so Volkswagen, Stellantis, tudi manjši Renault imajo v četrtletju prodajne številke, ki so komaj kaj višje kot lani, v marcu pa so imeli konkreten minus.

Prodaja samo električnih vozil se je marca v Evropi zmanjšala za 11 odstotkov, najbolj je k temu prispevala slabša prodaja v Nemčiji, tudi na Švedskem in Norveškem. Delež električnih vozil se je s 14 zmanjšal na 13 odstotkov.

Prejšnji mesec je upadla tudi prodaja bencinskih in še nekoliko bolj dizelskih avtov (tržni delež je 35 in 12 odstotkov), daleč najbolj opazno pa je zrasel delež hibridno gnanih avtomobilov (sem štejejo tako polne kot blage hibride), ki imajo zdaj 30 odstotkov trga. Tega pač ni mogoče reči za priključne hibride, ki s sedmimi odstotki ostajajo precej na obrobju prodaje.

Če se še vrnemo k hibridom, je treba omeniti, da se njihova dobra prodaja precej zrcali v konkretni rasti prodaje skupine Toyota, ki v veliki meri temelji na tem pogonu.

Seveda so v javnosti še naprej največja tema električni avtomobili, pri katerih se je nekajletna rast že lani začela umirjati; ponekod, kot v Nemčiji ali na Švedskem, ni več subvencij, drugje (Francija) so jih preoblikovali, v Italiji jih za letos preurejene šele uvajajo.

Cena teh vozil je v osnovi še vedno precej visoka: Euronews navaja podatek analitične družbe Jato Dynamics, da je povprečna cena prodanega električnega avtomobila v Evropi 65 tisoč evrov. Cenejše električne avtomobile šele pričakujejo, poleg tega pa je še vedno problem polnilna infrastruktura.

Skupina Volkswagen je v prvem kvartalu letošnjega leta prodala 24 odstotkov manj električnih avtomobilov kot v tem času lani (največji je bil minus pri matičnem VW in Audiju), vendarle pa v podjetju navajajo, da imajo veliko naročil, konkretno 160 tisoč ali dvakrat več kot v tem času lani.

Eden redkih nemških proizvajalcev, ki poroča, da je letos povečal prodajo električnih modelov, je BMW. Po drugi strani ima tudi (seveda samo električna) Tesla letos v Evropi za pet odstotkov manjšo prodajo kot lani, v marcu za 30 odstotkov.