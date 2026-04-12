Dober mesec za električarje

Marec je na slovenskem avtomobilskem trgu prinesel kombinacijo dveh trendov: močan vzpon električnih vozil in tih, a vse številčnejši prihod kitajskih znamk. Uradni podatki kažejo, da je bilo v treh mesecih registriranih približno 16.500 novih avtomobilov, kar pomeni 13-odstotno rast, samo marca pa se je prodaja povečala za četrtino; električni avtomobili so pri tem dosegli skoraj 14‑odstotni delež in več kot 1100 registracij v enem mesecu. V ospredju so tesla 3, mali leapmotor T03 in drugi modeli, ki se spretno umeščajo pod mejo 35.000 evrov, kjer še velja polna subvencija 7200 evrov. Medtem se kitajske znamke množijo so dosegle osem odstotkov trga.