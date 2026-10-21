Mate Rimac komentiral Teslino leteče vozilo, kaj pravi?

Direktor Bugattija in ustanovitelj podjetja Rimac Mate Rimac je razkril, da so že leta 2019 razmišljali o tehnologiji, podobni tisti, ki jo je Tesla predstavila pri novem roadsterju. Ta naj bi s pomočjo potisnikov na stisnjen plin in sistema ventilatorjev, ki ustvarja podtlak pod vozilom, omogočal izjemno pospeševanje in celo kratkotrajno letenje. »Veliko ljudi nas sprašuje, ali smo kdaj razmišljali o čem podobnem. Odgovor je pritrdilen,« je dejal Rimac in pokazal dokumentacijo o nekdanjih projektih. Rimac je na instagramu objavil elektronsko sporočilo iz leta 2019, v katerem je raziskoval možnost ustvarjanja dodatnega pritiska na podlago s pomočjo ventilatorja. Navdih je našel v dirkalniku brabham BT46B iz leta 1978, ki je z velikim ventilatorjem na zadku sesal zrak izpod šasije in tako ...