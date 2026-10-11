Mate Rimac: Vozim s polnim plinom, 300 na uro po ovinkih

Ko nekdo v petnajstih letih iz garaže pride do Bugattija, milijardnih prevzemov in kampusa za 400 milijonov evrov, to ni več le zgodba o talentu, temveč o tem, kako se spreminja avtomobilska industrija in razmerja moči v Evropi. Lani je Bugatti Rimac izdelal 134 avtomobilov s povprečno ceno 5,5 milijona evrov, vrednost podjetja pa po zadnji transakciji ocenjujejo na približno dve milijardi evrov – a Mate Rimac obenem razglaša, da so električni avtomobili »lanski sneg« in da prihodnost vidi drugje.

V intervjuju pojasni, zakaj se je od hiper-evja nevera obrnil k 16-valjnemu motorju in robotaksijem, kako so od BMW-ja do Porscheja prepričali vlagatelje, da stavijo na hrvaško »anomalijo«, in zakaj še vedno vozi »s polnim plinom, 300 na uro po ovinkih«. Kje je meja med vizijo in hazardom, ter kaj to pomeni za evropsko avtomobilsko industrijo, Rimac razkriva brez olepševanja.