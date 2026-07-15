Mazda: električni športni terenec s kitajskim sodelovenjem

Mazda ima trenutno v ponudbi le en električni model, limuzino mazda 6e. Zdaj se ji bo pridružil naslednji avtomobil s tem pogonom, športni terenec z oznako mazda CX-6e.

Tako kot električno limuzino so tudi ta SUV pripravili s pomočjo svojega kitajskega partnerja Changana. Dolg je 4,85 metra, medosje meri 2,9 metra. Zadnji prtljažnik v osnovi sprejme malce manj kot 500 litrov, solidnega ima avtomobil še spredaj.

V kabini je drugače kot nekoč zdaj tudi pri Mazdi izrazita digitalizacija, na armaturni plošči kraljuje širok večopravilni zaslon.

Zadaj nameščeni električni motor na zadnja kolesa prenaša moč 190 kW (258 KM) in takojšen navor 290 Nm. Motor dopolnjuje baterija s katodo iz litij-železovega fosfata (LFP) z zmogljivostjo 78 kWh, ki uradno omogoča doseg 480 kilometrov.

Mazda CX-6e FOTO: Mazda

Hitro polnjenje z enosmernim tokom je možno z močjo do 200 kW. To slednje je kar pomemben podatek, saj se pri dražjih avtomobilih le pričakuje, da je ta sposobnost precejšnja.

Mazda CX-6e bo na evropske trge, tudi slovenskega, pripeljala jeseni. Cena se bo začela pri 45 tisoč evrih.

Mazda CX-6e FOTO: Mazda

V podjetju vsekakor pričakujejo, da bo ta model bolj uspešen kot pred leti sicer nekoliko manjši športni terenec MX-30, ki je bil poleg podaljševalnika dosega na voljo s povsem električnim pogonom, a se na trgu predvsem zaradi premajhnega dosega ni uveljavil. Podjetje že tako nima prav velikega evropskega in slovenskega tržnega deleža, samo pri električnih avtomobili pa je ta še manjši.