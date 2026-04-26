Mazde CX-5: večja, prostornejša in bolj digitalna

Prva mazda CX-5 je bila nared leta 2012, takrat so uvedli sloviti oblikovalski slog kodo in tehniko sky active. Do danes so jih prodali pet milijonov, v Evropi 850.000, pri nas 1600.

Tokratni model je glede na prejšnjega precej zrasel, 469 cm je 11,5 cm več kot prej, prav tako se je povečala medosna razdalja, na 281 cm. Več je prostora v drugi vrsti, tudi vrata se tam odprejo bolj na široko, podaljšan in razširjen je prag. Prtljažnik je zrasel za 61 litrov, na 536 litrov, ohranili so delitev zadnje klopi v razmerju 40/20/40.

Znotraj je dizajn prečiščen, (žal) skoraj ni več fizičnih stikal, še posebej ker je bil prej avtomobil vzor dobre vozniške ergonomije. Pri Mazdi sicer pravijo, da je sprememba rezultat pripomb kupcev, da je bila notranjost dolgočasna. V menijih je Googlova informacijska tehnika, sredinska zaslona sta odvisno od opreme dveh velikosti.

Mazda CX-5 FOTO: Gašper Boncelj

Mazda CX-5 FOTO: Gašper Boncelj

Mazda CX-5 Foto Gašper Boncelj

Na volanskem obroču so stikala, občutljiva za dotik, to so izvedli kar dobro, saj je vedno potreben določen pritisk. Novinko poganja 2,5-litrski bencinski štirivaljnik, atmosferski, z blago pomočjo elektrike. Moč je »le« 140 konjev (103 kW), a ima zdaj največji navor v nižjem območju vrtljajev. Vgradili so dodatno izravnalno gred, da se niti ne sliši, kadar namesto štirih delujeta le dva valja.

Za prenos na sprednji kolesi vselej skrbi šeststopenjski samodejni menjalnik. Izboljšane so vozne lastnosti, tokrat malce v smer udobja.

Avtomobil stane od nekaj manj kot 35.000 evrov naprej, največ prodaje pričakujejo z nekoliko boljšo izvedbo za dobrih 38 tisočakov, če želite štirikolesni pogon, takšen avto stane dobrih 40.000 evrov. Hibridni pogon bo na voljo kar nekoliko kasneje, v dobrem letu.