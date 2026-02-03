Mercedes S: zastavonoša s superračunalnikom

Mercedes je premijska avtomobilska znamka, v njegovi ponudbi pa je vselej najbolj prestižni model tisti z oznako razred S. Velika limuzina – imajo tudi električno gnan model EQS – je ob 140. obletnici znamke bogato prenovljena.

Gašper Boncelj

Seveda so v oblikovnem smislu pri prenovi stvari malce predvidljive. Spreminjajo se največkrat maska in luči in tako je tudi pri mercedesu razreda S, pa naj gre za ponoči osvetljeno zvezdo na motornem pokrovu ali zvezdice v maski in prednjih žarometih, ki so zdaj po zatrjevanju proizvajalca še boljši, bolj samoprilagodljivi. Osvetlitev maske je zdaj v celoti precej večja, to se lahko zdi kot znak, da bodo drugi prej prepoznali, da je to pač najdražji mercedes.

Kot je dejal prvi človek Mercedesa Ola Källenius, so spremenili ali izboljšali kar 2700 ali približno polovico sestavnih delov. V notranjosti so pač poskušali kar najbolj povečati že tako visoko raven udobja. Tudi v klasični limuzini ne gre brez res velikega zaslona pred voznikom in sovoznikom, a morda je pomembneje to, da je v ozadju delovanja programske opreme zdaj nov, kot mu pravijo, superračunalnik. Uradno je to operacijski sistem MB.OS, ki počne marsikaj, ne gre le za infozabavo, skrbi še za veliko drugega, med drugim je povezan s prilagodljivim zračnim vzmetenjem, tako da se na podlagi podatkov iz oblaka prilagaja neravninam na cesti za še bolj udobno vožnjo. Zračno vzmetenje je po novem standardno, tako kot tudi krmiljenje zadnjega para koles.

Zaslon čez vso širino sprednjeg dela kabine in v njegovem drobovju superračunalnik. Foto Mercedes-benz Mercedes-benz Ag

Avtomobil bo še naprej na voljo tako v običajni kot v podaljšani izvedbi (dolžina 519 ali 530 centimetrov), za podaljšano se odloči kar 90 odstotkov kupcev. Nedvomno zelo veliko udobje prinašajo vrhunski sedeži spredaj in zadaj, v drugem delu avtomobila si je vse skupaj mogoče urediti kar v nekakšno mobilno pisarno. V avtu je cela gora stvari na temo varnosti, na primer skupaj 15 zračnih blazin; zadaj sta napihljiva varnostna pasova, ki se aktivirata ob močnem frontalnem trku, da je manj pritiska na prsni koš. Menda bolj na temo udobja so si zamislili, da sta sprednja varnostna pasova lahko ogrevana ...

Kaj pa pogon? Razred S je dobil novi bencinski 4-litrski osemvaljni motor (S 580 4matic, slednje pomeni štirikolesni pogon), ki je pripravljen v izvedbi blagega hibrida in je nared za prihajajoči okoljski standard evro 7. Bo 395 kW oziroma 570 KM moči dovolj? Verjetno. Izboljšana sta bencinska šestvaljnika, kot doslej je novi S lahko priključni hibrid, pri katerem pa se do 100 kilometrov električnega dosega le ne sliši nekaj posebnega. Še je tu tudi šestvaljni dizelski motor.

V notranjosti kot doslej stremijo k največjemu možnemu udobju. Po želji je »merc« lahko celo premična pisarna. FOTO: Mercedes-Benz

Za cene je še prezgodaj, za občutek povejmo, da je že doslej razred S pri nas stal od 134 tisoč navzgor … Mercedes tega razreda je bil vrsto let najbolje prodajana velika prestižna limuzina na svetu. Lani mu je bil tik za petami (ne vemo, če ga ni celo prehitel) BMW serije 7. Mercedes bo s prenovljenim S znova meril na večjo prodajo, a tudi BMW 7 naj bi sredi leta doživel prenovo. Prenovljeni S nastaja v Mercedesovi tovarni v Sindelfingnu v Nemčiji, kjer zmorejo na eni liniji proizvajati različne modele. Trenutno tam nastajajo razred S, maybach razreda S in popolnoma električni EQS.