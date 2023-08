Mercedesov električni križanec iz Amerike

V prispevku preberite:

Mercedes širi paleto modelov z električnim pogonom, pričakovano ali ne, predvsem na vrhu cenovne ponudbe, ki pri njih že tako ni prav nizka. Tokrat je bil na preizkusu model, ki so mu dali precej tehnicistično ime EQE SUV, kar pomeni SUV-karoserijsko izpeljanko električnega razreda EQE. Z nekaterimi boljšimi in tudi slabšimi platmi

Novinec oblikovno sodi v linijo električnih modelov znamke. Subjektivno me manj navduši s sprednjo plastično masko, privlačnejši je zadaj in od strani, kjer na videz deluje celo manjši, kot v resnici je. EQE SUV v dolžino meri 486 centimetrov in je nekoliko krajši od električnega E, pa od njega opazno višji, tudi širši. To prinaša predvsem lažje vstopanje potnikov in nalaganje v prtljažnik, ki ima dno kar visoko in je brez stopnice. Je večji od tistega v limuzini (530 litrov), povečljiv pa z ugodnim razmerjem 40/20/40. Prtljažnik ima dvojno dno in v spodnjem lepo pospravljena polnilna kabla. Sprednjega prtljažnika ni oziroma ga ne morete sami odpreti, le ob strani je pred voznikovimi vrati krajša ozka odprtina, da dotočite tekočino za brisalce. Presenečeni bi bili, če se v tem električnem terencu ne bi zelo dobro sedelo, je pač mercedes.

Kako pa je s pogonom, voznimi lastnostmi, tudi s porabo energije?