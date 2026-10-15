Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

Pri izbiri avtomobila ni univerzalnega recepta. Nekdo potrebuje okretno mestno vozilo, drugi išče več prostora za družino, tretji si želi varčnejši hibridni pogon ali udobje na daljših poteh. Hyundai s kampanjo Pametna izbira ponuja različne možnosti, zato je dobro začeti pri preprostem vprašanju: Kako in kje se največ vozimo?

Za vsak dan v mestu

Če večino kilometrov opravite na poti v službo, po opravkih in po mestnih ulicah, je lahko prava izbira Hyundai i20. Kompaktne mere so prednost pri parkiranju in vožnji po ozkih ulicah, avtomobil pa je primeren tudi za izlete zunaj mesta. Za voznike, ki želijo sodobno opremljen avtomobil brez potrebe po večjem vozilu, je to smiselno izhodišče pri iskanju novega avtomobila.

Hyundai i20 FOTO: Hyundai

Želite višje sedenje in več prilagodljivosti?

Vozniki, ki jim ustreza nekoliko višja zasnova avtomobila, a ne potrebujejo velikega športnega terenca, lahko podrobneje pogledajo Hyundai Bayon. Mestni terenec je zanimiva izbira za vsakodnevno uporabo, pri kateri pridejo prav preglednost, praktičnost in dovolj prostora za običajne družinske opravke. Primeren je za posameznike, pare in manjše družine, ki želijo združiti okretnost z značilnostmi športnega terenca.

Za družino in vsakodnevne obveznosti

Pri družinskem avtomobilu pogosto odločajo uporabnost, udobje in prostor za prtljago. Hyundai i30 je klasična izbira za tiste, ki iščejo vsestranski osebni avtomobil za vožnjo v službo, šolske prevoze, nakupe in daljše poti. Če potrebujete še več prostora za prtljago, je vredno preveriti tudi karavansko različico i30 Wagon.

Hyundai Kona FOTO: Hyundai

Kompakten SUV za različne poti

Nekateri dnevi prinesejo mestno gnečo, drugi daljše vožnje, izlete ali družinske obveznosti. Hyundai Kona nagovarja voznike, ki želijo združiti kompaktnejše mere z višjim sedenjem in bolj prilagodljivo uporabo. Posebno pozornost si zasluži tudi Kona Hybrid, ki združuje bencinski motor in električno podporo. Takšna rešitev je lahko zanimiva za tiste, ki se pogosto vozijo po mestu in njegovi okolici ter želijo izkoristiti prednosti hibridnega pogona brez priklapljanja vozila na polnilnico.

Več prostora za družino in potovanja

Če so na seznamu prednostnih lastnosti prostornost, udobje in vsestranskost, je Hyundai Tucson eden od modelov, ki jih je smiselno vključiti v ožji izbor. Družinam pridejo prav pri vsakodnevnih prevozih in na počitniških poteh, višja zasnova pa ustreza voznikom, ki imajo raje SUV. Na voljo sta tudi klasični hibrid Tucson Hybrid, ki združuje bencinski in električni pogon, ter priključni hibrid Tucson Plug-in Hybrid. Pri zadnjem lahko baterijo polnimo s priklopom na električno omrežje in nam omogoča doseg do 70 kilometrov izključno na elektriko. To zadošča za večino vsakodnevnih poti, vsekakor pa je to primerna izbira za voznike, ki imajo na voljo polnilno mesto. Pri izbiri pogona velja razmisliti o svojih navadah. Hibrid je lahko primeren za pogosto vožnjo po mestu in okolici, priključni hibrid pa je najbolj smiseln, če imamo možnost za polnjenje doma ali v službi. Odločitev naj temelji na dejanskih poteh, ne zgolj na oznaki na zadku avtomobila.

Hyundai Tucson FOTO: Hyundai

Ko sta pomembna prostor in udobje

Za večje družine in tiste, ki pogosto potujejo z veliko prtljage, je tu Hyundai Santa Fe. Prostoren športni terenec je na voljo tudi s sedmimi sedeži, zato omogoča več prilagodljivosti pri prevozih družinskih članov in sopotnikov. Hibridni oziroma priključnohibridni pogon omogoča izbiro glede na način uporabe, pri čemer je treba upoštevati tudi velikost vozila in svoje potrebe pri vsakodnevni vožnji.

Skriti Hyundaijev adut: pet let tovarniške garancije

Ob nakupu novega avtomobila se večina pozornosti usmeri v ceno. Toda lastništvo se začne zares šele takrat, ko avtomobil postane del našega vsakdana. Takrat štejejo tudi redno vzdrževanje, servisna podpora in zaupanje v znamko.

Za nova vozila Hyundai velja petletna tovarniška garancija brez omejitve prevoženih kilometrov. To je pomemben podatek predvsem za voznike, ki na leto prevozijo veliko kilometrov in avtomobil redno uporabljajo za službene ali družinske poti.

Pomembno vlogo ima tudi servisna mreža. Dostopnost pooblaščenih serviserjev, strokovna pomoč in rezervni deli so del celotne uporabniške izkušnje, čeprav pri nakupu morda niso med prvimi stvarmi, na katere pomislimo.

Hyundai Santa Fe FOTO: Hyundai

Koliko avtomobila dobimo za svoj denar?

Cena je seveda pomemben del nakupa. Vendar najnižja začetna cena sama po sebi še ne pove vsega. Smiselno je primerjati opremo, pogonski sklop, garancijo in druge dejavnike, ki vplivajo na izkušnjo lastništva.

Hyundai je v okviru kampanje Pametna izbira znižal cene izbranih modelov, pri katerih so upoštevani redni prihranki, gotovinski popusti in boni za rabljeno vozilo. Tako je mogoče izbrati avtomobil glede na potrebe in proračun, pri čemer so v ponudbi tako kompaktni modeli kot družinski športni terenci in hibridne različice.

Dodatna ugodnost je namenjena tudi prihajajočim hladnejšim mesecem. Ob nakupu izbranega novega vozila Hyundai so zimske pnevmatike na voljo za samo en evro. Gre za praktično ugodnost, saj je treba avtomobil pred zimo ustrezno pripraviti na drugačne vozne razmere.

Ob nakupu izbranega novega vozila Hyundai so zimske pnevmatike na voljo za samo en evro. FOTO: Hyundai

Pametna odločitev tudi za prihodnost

Pri nakupu avtomobila je vredno razmišljati tudi o tem, kaj se bo zgodilo čez nekaj let. Takrat bodo pomembni starost vozila, število prevoženih kilometrov, servisna zgodovina, ohranjenost in zanimanje kupcev na trgu rabljenih avtomobilov.

Na koncu je najboljša izbira tista, ki ustreza našim dejanskim potrebam. Avtomobil, ki je dovolj prostoren za družino, dovolj praktičen za vsakdan in opremljen s tehnologijo, ki jo znamo izkoristiti, je lahko veliko boljša odločitev od vozila, ki nas prepriča samo z videzom ali velikostjo.

Kateri Hyundai ustreza vašemu življenjskemu slogu? Za mestni vsakdan – i20,

od 15.990 €

Kompaktni Hyundai i20 je izbira za vse tiste, ki jim veliko pomenijo okretnost, enostavno parkiranje in praktičnost vsakodnevne vožnje. Za nekoliko več prostora – BAYON,

od 16.990 €

Mestni križanec za voznike, ki želijo višji položaj sedenja in bolj prilagodljiv avtomobil, vendar še vedno ostajajo v kompaktnih merah. Za vsakdan brez kompromisov – i30,

od 19.450 €

Klasična izbira za voznike, ki iščejo vsestranski avtomobil za vsakodnevne opravke, službene poti in družinske izlete. Za tiste, ki želijo SUV – KONA,

od 21.390 €

Kompakten športni terenec, ki združuje uporabnost mestnega avtomobila z značilnostmi sodobnega SUV-ja. Za učinkovitejšo vsakodnevno vožnjo – KONA Hybrid,

od 28.390 €

Hibridni pogon je zanimiva možnost za voznike, ki želijo združiti udobje vsakodnevne vožnje z večjo učinkovitostjo. Za družino in daljše poti – TUCSON,

od 24.990 €

Prostor, udobje in sodobna tehnologija v avtomobilu, namenjenem tudi daljšim družinskim potem. Za večji SUV s hibridnim pogonom – TUCSON Hybrid,

od 32.890 €

Praktičnost TUCSONA dopolnjuje hibridni pogonski sklop, ki je namenjen tistim, ki iščejo kombinacijo prostora in elektrificirane vožnje. Za voznike, ki želijo priključno polnjenje – TUCSON Plug-in Hybrid,

skupna ugodnost do 7.510 €

Priključnohibridni pogon omogoča električno vožnjo na krajših poteh, hkrati pa ohranja prilagodljivost klasičnega pogonskega sklopa za daljša potovanja. Za največ prostora – SANTA FE,

skupna ugodnost od 4.000 €

Velik SUV za družine in vse, ki pri avtomobilu potrebujejo več prostora, udobja in prilagodljivosti. Ponudba velja za izbrane modele in pod pogoji akcijske ponudbe. Oglaševane cene vključujejo navedene prihranke, gotovinske popuste in bone za rabljeno vozilo, kjer je to navedeno. Več informacij je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih Hyundai. Pametna izbira danes. Dobra odločitev za jutri.

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