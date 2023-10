Mini avtomobili se še najdejo

V prispevku preberite:

Smo v časih, ko se malih avtomobilov menda ne splača več izdelovati. Še dobro, da vsi proizvajalci le ne razmišljajo tako radikalno in v ponudbi še ohranjajo tako imenovane mini avtomobile. Takšen primer je osveženi hyundai i10.

Malega korejskega tekmeca so pred časom prenovili, a to so bile bolj osvežitve kot konkretne spremembe. Še naprej je na voljo tudi z možnostjo črne strehe, kot jo je imel testni primerek. Nove vzorce imajo sprednje in zadnje luči, i10 deluje očem prijetno. Tako je tudi v notranjosti, kjer izstopa modra barva kabinske osvetlitve, za volanom je zdaj serijska digitalna armaturna plošča, digitalen je tudi sredinski zaslon. Na ali ob njem je še naprej nekaj zelo koristnih kolesc in tipk, s katerimi je upravljanje najpomembnejših funkcij bolj intuitivno.