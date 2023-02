Mini honda, mali peugeot in Fordov orjak

V prispevku preberite:

Čeprav menda živimo v globaliziranem okolju, so odtenki avtomobilskega sveta še vedno zelo različni, pa naj gre za najbolj priljubljene pogone ali za tipe in velikosti avtomobilov. Te razlike se kar dobro pokažejo, ko si pogledamo najuspešnejše modele na različnih celinah. Kateri model je po 14 letih v Evropi s prestola vrgel VW golfa? Kaj so avtomobili »kei« in zakaj zmagujejo pri japonskih kupcih? Kaj se najbolje prodaja na Kitajskem, kako množičen je najcenejši električni avtomobil na svetu? Ali še traja ameriška velika ljubezen do orjaških poltovornjakov?