Najnovejši električni izdelki evropskih premijskih znamk pomenijo konkreten korak naprej. A tu nista le BMW in Mercedes, temveč tudi Volvo, ki pri električnem pogonu začenja novo zgodbo, prvo poglavje pa piše volvo EX60. Volvo je imel že kar nekaj električnih avtomobilov, vendar je EX60 boljši od tistega, kar je znamka ponujala doslej. Pripravljen je na popolnoma novi osnovi SPA3, njegovo karoserijo večinoma pripravljajo s tlačno tehniko, kot smo jo do zdaj poznali pri Tesli, baterijske celice so vgrajene neposredno v karoserijo. Avtomobil nastaja v Göteborgu, v Volvovem središču. EX60 je športni terenec, dolg 480 centimetrov, v oblikovnem slogu ima nekaj potez, ki jih poznamo pri znamki, vendarle pa deluje nekoliko drugačen, rekel bi, da je malce zadržan. Kaka poteza le izstopa, na ...