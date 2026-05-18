Mitsubishi z geni renaulta

Grandis je bil nekoč enoprostorec, zdaj je križanec.

Mitsubishi grandis je bil pred časom zanimivo oblikovan enoprostorec, to je bilo v obdobju, ko je bil ta tip avtomobilov zelo iskan, in po evropskih so jih imeli tudi skoraj vsi japonski proizvajalci, ki so delovali v Evropi. Po nekaj letih premora je grandis spet tu, zdaj je križanec, ki ga je japonska družbe dobila s pomočjo Renaulta. To v sodobnih časih ni prvo takšno sodelovanje. Najprej so prejšnjega clia preodeli v mitsubishija colta (tega ni več v ponudbi), nato renaulta capturja v mitsubishija ASX in potem še renaulta symbioza v mitsubishija grandisa. Na zunaj so se le potrudili in pripravili drugačno podobo, posebej spredaj z izrazito masko in drugačnimi lučmi. Vendarle grandis danes ni tako prepoznaven, kot je bil tisti prvi, ko ga na cesti skoraj niste mogli spregledati. Je ...