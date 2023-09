Modni trendi, ki vam bodo jesen obrnili na glavo

Moda v letu 2023 je doživela pomemben preobrat – logomanija, ki je preplavila naše stajlinge, se končno poslavlja, v ospredje pa prihaja klasična eleganca v obliki srajc, bluz, tunik, blejzerjev in prefinjenih pletenin. Moda letošnje jeseni in zime nadaljuje načelo že videnega. Znani modni ustvarjalci so oživili nekatere največje klasike iz 80., nekaj navdiha pa so poiskali tudi v bližnji preteklosti – vračajo se trendi, ki smo jih nosili pred dobrim desetletjem.

Stilska dovršenost tudi na cesti V mesto je zapeljal nov trendsetter: doživite moč privlačnosti novega Peugeota 408. Prijavite se na testno vožnjo.

Ona

Ženske bodo izjemno šik, vendar nikakor ne na račun mehkega udobja. Če ste se lani še nekoliko obotavljali, se boste letos le stežka izognili suknjičem s podloženimi rameni – da, prav takšnimi, ki so zaznamovali 80. leta prejšnjega stoletja. Vrača se tudi klasični pisarniški slog: hlačni kostimi in klasični kompleti s krili najrazličnejših dolžin ter srajce, ki pa v sodobni različici dovolijo malo več ekstravagance.

FOTO: Depositphotos

Udobnost na vsakem koraku boste lahko pričarali z mehkimi in dolgimi pleteninami z avantgardnimi vzorci in kroji, ki jih boste lahko kombinirali s pajkicami (da, to je ena od glavnih vrnitev letošnje modne sezone). Veliki »come back« pa bodo letos doživele nekoliko posodobljene »peplum« tunike.

Čevlji dobivajo vedno bolj klasično in elegantno obliko – salonarji bodo letošnjo jesen pojem ultimativne elegance: kombinirate jih lahko s krilom ali z dolgo krojenimi in širokimi hlačami.

Za učinek bolj udobne elegance: navadna T-shirt majica pod suknjičem ali dolgim plaščem.

Od lanske sezone ostajajo volančki in čipke z gotskim pridihom in živahne poslikave.

On

Največ sprememb v zadnjih letih doživlja moška moda, v katero se mešajo sodobno, futuristično in klasično – tako je modno kombiniranje še lažje in bolj ustvarjalno. Pa tudi bolj svobodno, saj kroji, pa tudi posamezni kosi oblačil, iščejo navdih v ženski garderobi.

Ženstvenost v moški garderobi se kaže v prosojnih detajlih, čipkah in volančkih. Sodoben moški je bolj svoboden tudi pri izbiri posameznih kosov – tako lahko k suknjiču namesto hlač obleče tudi moško krilo.

Klasika v umirjenih luksuznih detajlih se izraža – tako kot pri ženskah – pri suknjičih in srajcah, ki so našle idejo v 70. letih prejšnjega stoletja (vračajo se pretirano razkošni ovratniki v slogu filma Vročica sobotne noči). Elegantni stajlingi so na splošno izjemno minimalistični: pod suknjičem lahko nosite tanko pletenino ali klasičen T-shirt.

Foto Depositphtos

V ospredju so tudi nesimetrična večslojnost, široki in dolgi plašči, pa tudi kombinezoni, ki ob pravih modnih dodatkih lahko delujejo izredno šik.

Vrača se tudi posebna razgaljenost – tako pri njej kot pri njem: gola ramen so prava sezonska osvežitev.

Trendi 2023 tudi na slovenskih cestah

Trendi, ki jih zaznavamo v vsakdanji modi, se preslikujejo tudi na cesto: Peugeot 408 je s svojim šarmom dvignil lestvico avtomobilističnega dizajna in tako napovedal oblikovalske presežke prihodnosti. Predvsem pa je s svojim konceptom zelo dobro povzel smernice, ki so zavladale na prestižnih modnih brveh.

Vkorakajte v trend, ki ga narekujejo francoski velemojstri čutne estetike FOTO: Črt Piksi

Peugeot 408 tako združuje več slogov, vsekakor je v ospredju klasična eleganca, s kančkom športnosti in ekstravagance. Stavi na načelo usodne privlačnosti, kar mu uspeva z edinstveno mešanico treh razredov: atletskega SUV-a, glamurozne limuzine in markantnega kupeja. In to je še ena formula za uspeh, saj že na prvi pogled prepriča širši krog voznikov, ki iščejo prostornost, s katero se lahko bahajo največji, vendar ne na račun prefinjene elegance, ki je v značilnih potezah podobna kupeju ali celo limuzini.

Doživite moč privlačnosti novega Peugeota 408. Prijavite se na testno vožnjo.

Ko se avantgarda sreča s klasično eleganco

Nemirni značaj Peugeota 408 lahko zelo hitro razberemo v značilnih mačjih potezah, ki se diskretno odslikavajo na posameznih detajlih zunanjosti in prav prefinjeno poudarjajo tisto bolj »divjo« plat avtomobila: hitro boste opazili levja čekana na sprednjem delu v obliki LED-diod, ki se zlijeta s črnimi elementi na odbijaču, ali elegantne poteze mačje silhuete na aerodinamičnih bokih avtomobila. Tudi zadnji del se lahko pohvali s tipičnimi mačjimi potezami: odtis krempljev na žarometih in uhlji na strehi. Prav zadnja dva dodatka sta postala prepoznavna elementa stilske zasnove novega Peugeota 408.

Ko se klasika spoprijateljuje z inovativnostjo tehnologij, ki skrbijo za bolj varno in udobno vožnjo tudi z aktivno skrbjo za okolje. FOTO: Črt Piksi

Oblikovalcem je v izrazitih linijah uspelo pričarati pravo ravnovesje med klasično eleganco in športno dinamiko. Vsak detajl je na pravem mestu in vsak odraža del osebnosti avtomobila, ki je na slovenskih cestah takoj pritegnil številne radovedne poglede. To je tudi njegov namen, francoski šarm je vtisnjen v njegov DNK, zato ne čudi, da so mu kovinsko modro barvo Obsession dodelili kar serijsko. Peugeot je od nekdaj zagotovilo za prvovrstno klasiko s pečatom vrhunskega francoskega dizajna, ki nemalokrat stavi tudi na (pre)drznost. To se vsekakor odraža tudi v notranjosti, kjer se vozniku in njegovim sopotnikom odpre čisto nov svet in čisto nova vozna izkušnja – ko se zlijejo domače udobje, vrhunske oblikovalske rešitve in futuristična tehnologija, ki vsako vožnjo spremenijo v čisto samosvoje doživetje.

Zaradi širše medosne razdalje je prostornost v kabini presenetljiva, saj je tudi na zadnjih sedežih dovolj prostora tudi za malo večje sopotnike, tistim najmlajšim pa se sploh odpre čisto nov potovalni svet. Tudi bolj zahtevni vozniki bodo zadovoljni s prostornino prtljažnika, ki v bencinski različici znaša 531, v hibridni pa 471 litrov.

Na voljo sta dva priključna hibridna motorja s 180 in 225 KM in bencinski motor s 130 KM. Vsi trije se vgrajujejo skupaj z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom EAT8. Čez nekaj mesecev pa bo na voljo tudi popolnoma električna izvedenka.

Zaradi širše medosne razdalje je prostornost v kabini presenetljiva. FOTO: Peugeot

Jedro notranjosti je Peugeotov i-Cockpit®, ki jo krasita razkošen 10-palčni zaslon in kompakten multifunkcijski volan. Posebnost te osrednje konzole je tako v postavitvi kot v dizajnu in vsestranski inovativnosti. Vse je na dosegu roke in varnega pogleda med vožnjo.

Digitalna instrumentna plošča ima velik nabor nastavitev in možnosti prilagajanja po meri ter ponuja več načinov prikaza (povezljiva navigacija TomTom, avtoradio, sistemi za pomoč pri vožnji, pretok energije …). Prikazovanje na zaslonu lahko popolnoma personalizirate in tako prilagodite svojim potrebam.

Pohvaliti gre tudi oblikovalsko iznajdljivost, ki tudi v notranjosti uspe poudariti raznolikost Peugeota 408 z vsemi atributi, ki jih zlahka povežemo tudi z agilnim vsestranskim značajem mačk.

Da se pod pokrovom skriva posebna divja plat Peugeota, se voznik lahko prepriča že po nekaj prevoženih kilometrih. Umirjen, prefinjen in eleganten, kot bi z njim plesali tango, a ko je izzvan … No, takrat bo pokazal tudi svoj temperament. Čuten ples se bo hitro spremenil v svojevrstno atletsko predstavo. Vse to omogočajo številni sistemi, ki vozniku izboljšajo in olajšajo vožnjo ter hkrati zagotovijo visoko stopnjo varnosti:

prilagodljivi tempomat s funkcijo Stop and Go in referenčno vrednostjo razdalje med vozili

samodejno zaviranje v sili z opozorilnikom na nevarnost naleta

aktivni opozorilnik, ki zaznava nenamerno menjavo voznega pasu ali prekoračitev stranske talne črte

opozorilnik, ki zaznava voznikovo nezbranost na daljših vožnjah in pri hitrosti, večji od 65 km/h

razširjeni sistem za prepoznavanje prometnih znakov

sistem za vidljivost ponoči (Night Vision) zaznava živa bitja (pešce/živali) pred vozilom ponoči ali pri slabši vidljivosti

nadzor mrtvega kota z dolgim dometom (75 metrov)

opozorilnik na promet zadaj: opozarja na potencialno nevarnost ob vzvratni vožnji

kamera za vzvratno vožnjo visoke ločljivosti s prikazom slike pod kotom 180° in z integrirano šobo za čiščenje

pomoč pri parkiranju pod kotom 360° po zaslugi štirih kamer visoke ločljivosti (prednja, zadnja in dve bočni)

usmeritev zunanjih ogledal v ustrezen položaj ob vklopu vzvratne prestave

žarometi Matrix LED in samodejni preklop dolgih luči

Pogled, ki osvaja. FOTO: Črt Piksi

Trend, ki se bo nadaljeval tudi v letu 2024

Peugeot je s svojo značilno zunanjo arhitekturno zasnovo že pred časom začrtal temelje za prihodnje generacije.

Tako kot v modi bo tudi v svetu avtomobilizma v ospredju klasična eleganca, ki bo našla sožitje v vrhunskih sodobnih rešitvah. In če se pri modi to odraža z nekoliko posodobljenimi različicami že videnih slogov, se v avtomobilizmu klasika spoprijateljuje predvsem z inovativnostjo tehnologij, ki skrbijo za bolj varno in udobno vožnjo tudi z aktivno skrbjo za okolje.

Vkorakajte v trend, ki ga narekujejo francoski velemojstri čutne estetike, neustavljivega zapeljevanja in tehnološke dovršenosti.

PEUGEOT 408 je lahko vaš za 299 EUR/mesec. Izkoristite posebno ponudbo: ob nakupu prejmete bon za zimske pnevmatike. Spoznajte tudi raznoliko družino avtomobilov znamke Peugeot. Izberite svoj najljubši model in se prijavite na testno vožnjo.

Naročnik oglasne vsebine je P Automobil Import d.o.o.