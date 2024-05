Modularni citroën kot hibrid

V prispevku preberite:

Citroënov model C5 aircross je na trgu že dolgo, pred dvema letoma so ga oblikovno temeljito prenovili, pred kratkim so spremenili pogonsko ponudbo, ki zdaj vključuje tudi samopolnilni bencinsko-električni hibrid.

Citroën tako kot druge znamke skupine Stellantis v ponudbo uvaja nov hibridni pogon. Gre za kombinacijo 1,2-litrskega trivaljnega turbo bencinskega motorja (moč 100 kW) in manjšega električnega motorja (moč 21 kW), ki je vgrajen v samodejni menjalnik z dvema sklopkama. Ta ima šest stopenj v nasprotju z njihovimi doslej znanimi samodejnimi menjalniki s pretvornikom navora, ki ima osem prestav. Prenos je speljan na sprednji kolesi. Z mesta do 100 km/h pospeši v desetih sekundah in lahko doseže hitrost 200 km/h. Kako pa je s porabo?